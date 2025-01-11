Kim Tử Long và vợ Trinh Trinh mừng con gái tốt nghiệp đại học NSƯT Kim Tử Long không giấu niềm tự hào khi con gái Hoàng Gia Linh nhận bằng tốt nghiệp. Vợ ông, nghệ sĩ Trinh Trinh, cũng có mặt và thể hiện mối quan hệ thân thiết.

NSƯT Kim Tử Long cùng vợ là nghệ sĩ Trinh Trinh vừa có mặt để chúc mừng con gái Hoàng Gia Linh trong buổi lễ tốt nghiệp đại học. Nam nghệ sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào trước cột mốc quan trọng của con gái.

Niềm tự hào của người cha

Trên trang cá nhân, Kim Tử Long chia sẻ cảm xúc: “Hạnh phúc biết bao khi lần đầu mình được đứng cạnh con gái mình trong ngày tốt nghiệp đại học. Ba không nói được nhiều khi ba đùa giỡn với tụi con nhưng những gì ba muốn nói ba chỉ biết hành động và để trong tim trong đầu ba thôi. Hãnh diện về con Hoàng Gia Linh”.

NSƯT Kim Tử Long và vợ đến mừng con gái tốt nghiệp đại học.

Đi cùng nam nghệ sĩ là vợ ông, nghệ sĩ Trinh Trinh, và một số người thân. Bà xã kém 11 tuổi của Kim Tử Long đã mang hoa đến chúc mừng con riêng của chồng, thể hiện sự quan tâm và tình cảm chân thành. Sự kiện đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thành tích của Gia Linh và hạnh phúc của gia đình.

Nam nghệ sĩ xúc động và tự hào trong ngày tốt nghiệp của ái nữ.

Mối quan hệ "mẹ kế - con chồng" đáng ngưỡng mộ

Hoàng Gia Linh, sinh năm 2000, là con gái của NSƯT Kim Tử Long và người vợ thứ hai là Cẩm Tú. Cô sở hữu ngoại hình xinh xắn và nụ cười rạng rỡ. Thay vì theo đuổi con đường nghệ thuật giống cha, Gia Linh chọn hướng đi kinh doanh và hiện đang giúp cha quản lý nhà hàng.

Gia Linh là con gái của Kim Tử Long và người vợ thứ 2 tên Cẩm Tú.

Mối quan hệ giữa nghệ sĩ Trinh Trinh và các con riêng của chồng luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Maika, con gái đầu của Kim Tử Long, từng chia sẻ rằng cô gọi Trinh Trinh là "chị" từ nhỏ nên quen thuộc và không thay đổi cách xưng hô. Điều này cho thấy sự gần gũi và thoải mái trong gia đình.

Gia đình hòa thuận không phân biệt con chung, con riêng

NSƯT Kim Tử Long và nghệ sĩ Trinh Trinh chính thức về chung một nhà từ năm 2011. Trước đó, nam nghệ sĩ đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có ba người con riêng. Vượt qua nhiều bình luận trái chiều, cặp đôi đã xây dựng một cuộc sống hôn nhân viên mãn và có thêm hai cậu con trai chung là Hoàng Gia Khánh và Hoàng Gia Khiêm.

Kim Tử Long có cuộc hôn nhân viên mãn với bà xã kém 11 tuổi.

Kim Tử Long từng chia sẻ rằng anh may mắn khi các con luôn hòa thuận, yêu thương nhau, không có sự phân biệt con chung, con riêng. Bản thân nghệ sĩ Trinh Trinh cũng được khen ngợi vì sự khéo léo trong việc cân bằng các mối quan hệ gia đình. Cô không chỉ thân thiết với các con riêng mà còn giữ quan hệ tốt đẹp với hai người vợ cũ của chồng, thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ và trao đổi về việc chăm sóc con cái.

Gia đình Kim Tử Long rất gần gũi, không phân biệt con chung - con riêng.

Sự gắn kết của gia đình lớn nhà Kim Tử Long thường xuyên được thể hiện qua những dịp đặc biệt như lễ cưới của con gái Maika hay tiệc sinh nhật của Gia Linh, nơi tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ và vui vẻ bên nhau.