Kinh doanh gì tại dãy nhà phố thương mại ‘hot’ nhất phía Nam thành phố Vinh?

Kênh đầu tư một vốn bốn lời



Ưu điểm nổi bật nhất của nhà phố thương mại (shophouse) là tính đa chức năng của căn nhà. Khách hàng chọn mua shophouse có thể tự kinh doanh kết hợp ở. Điều này giúp chủ sở hữu vừa an cư lâu dài lại vừa có thể tái đầu tư, kiếm lời từ chính căn nhà của mình. Một số nhà đầu tư khác có thể chọn phương án cho thuê lại nếu không có nhu cầu tự kinh doanh. Chưa kể, những căn shophouse có vị trí đẹp có thể tăng giá trung bình 15 - 30%/năm - mức tăng ổn định, hấp dẫn so với các phương án đầu tư khác trên thị trường. Bởi những lý do đó, shophouse được xem là kênh đầu tư “một vốn bốn lời” với dòng lợi nhuận siêu hấp dẫn.

Phần lớn các nhà đầu tư hiện nay đều quan tâm đến tiềm năng kinh doanh của shophouse bởi hiệu quả cực cao do có ưu thế lớn về vị trí, mặt bằng. Dĩ nhiên không phải kinh doanh mặt hàng hay dịch vụ nào cũng thành công, các nhà đầu tư sẽ phải tính toán, nghiên cứu các mô hình, ngành hàng vừa phù hợp với thị hiếu của khách lại vừa có thể duy trì lâu dài. Với các căn shophouse có vị trí tốt, được phát triển tại các trục đường chính, thuộc khu đô thị, gần các điểm du lịch và có lượng khách hàng tiềm năng lớn, chủ sở hữu sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp, ít rủi ro.

Dãy shophouse 2 mặt tiền tại Vinh Park River hội tụ đủ tiêu chí để trở thành điểm sáng đầu tư tại Nghệ An. Ảnh: dự án KĐT Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River. Nằm trên QL 46C cạnh ngôi đền Ông Hoàng Mười nổi tiếng linh thiêng, 125 căn shophouse thuộc KĐT Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River - tâm điểm đầu tư khu vực phía Nam thành phố Vinh, đang hội tụ đủ mọi yếu tố thuận lợi để trở thành khu mua sắm, vui chơi, giải trí hút khách nhất khu vực.



Nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm đã đưa ra phép so sánh giữa thị trường bất động sản khu vực phía Nam thành phố Vinh; khu vực đền Chợ Củi (đền thờ Ông Hoàng Mười thuộc tỉnh Hà Tĩnh) và khu vực xung quanh Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) - 3 khu vực phát triển mạnh mẽ về du lịch tâm linh, từ đó lý giải vì sao họ lựa chọn đầu tư shophouse Vinh Park River.

Cụ thể, quanh Chùa Hương và đền Chợ Củi, các cửa hàng, ki-ốt, nhà dân khai thác kinh doanh nhằm phục vụ dịch vụ tâm linh, lưu trú của khách hành hương đi lễ luôn có tỷ suất sinh lời ấn tượng. Nhu cầu thuê, mua bất động sản ở đây ở mức cao nhưng nguồn cung lại hạn chế, bởi vậy, giá bất động sản đã “nhảy múa” theo từng năm. Trong khi đó, thị trường phía Nam thành phố Vinh vẫn chưa sôi động như kỳ vọng. Bởi vậy, sự ra đời của dãy shophouse tại Vinh Park River mang đến cơ hội đầu tư “không thể bỏ lỡ”, mở ra cơ hội vàng cho các nhà đầu tư tiên phong.

Shophouse Vinh Park River - nơi đón đầu dòng khách du lịch tâm linh khổng lồ

Dãy shophouse 125 căn của Vinh Park River hứa hẹn sẽ là tâm điểm hút trọn lượng du khách khổng lồ đến thăm đền Ông Hoàng Mười, bên cạnh lượng cư dân đông đảo trong chính khu đô thị rộng hơn 13 hecta này.

Theo con số thống kê của giới chức trách, mỗi năm ngôi đền thu hút hàng trăm nghìn lượt khách viếng thăm. Tuy nhiên hoạt động thương mại, dịch vụ của địa phương chưa phát triển xứng tầm tiềm năng, du khách đến đây vẫn loay hoay tìm kiếm một khu mua sắm đồng bộ, nơi họ có thể ăn uống, mua sắm, chi tiêu trong chuyến du lịch của mình.

Công viên trung tâm đang dần hình thành tại KĐT Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River.

Dãy shophouse tại Vinh Park River có 2 mặt tiền, mỗi căn được thiết kế 3 tầng và 1 tum, diện tích 154m2 và 136m2, mặt tiền 7-8m, hoàn toàn phù hợp để kinh doanh các mặt hàng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách du lịch. Từ hàng hóa phục vụ người dân đi lễ, các món đồ lưu niệm, đặc sản của địa phương đến các dịch vụ đi kèm như cafe, ăn uống... đều rất tiềm năng.



Ngoài ra, với thiết kế hiện đại, sang trọng, lại nằm trong một quần thể khu đô thị đáng sống, nhiều tiện ích, chủ nhân shophouse cũng có thể tính đến bài toán kinh doanh dịch vụ lưu trú. Theo quan sát, rất nhiều khách du lịch đến thăm đền Ông Hoàng Mười hiện nay phải di chuyển đến khu vực trung tâm thành phố Vinh hoặc xa hơn mới tìm được chỗ nghỉ.

Đặc biệt, trong mùa cao điểm du lịch, một lượng khách không nhỏ chấp nhận đi về trong ngày vì các cơ sở lưu trú đều báo “cháy phòng”. Bởi vậy, kinh doanh cơ sở lưu trú dưới dạng nhà nghỉ hoặc khách sạn mini được kỳ vọng sẽ là kênh đầu tư mang lại lợi nhuận hấp dẫn hàng đầu cho các chủ nhân tương lai.

Với đa dạng mô hình kinh doanh, các căn shophouse Vinh Park River sẽ tập hợp thành khu phố thương mại sầm uất, cung cấp đầy đủ dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân, khách du lịch và mang đến nguồn lợi nhuận cao, ổn định cho chủ sở hữu.