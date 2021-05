Kinh hãi chó Pitbull cắn chết 1 người rồi cắn chủ trọng thương

Chú chó cắn chủ và khách.

Ngày 21/5, UBND xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chó nhà nuôi cắn người khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Công an xã đã phối hợp vơi Công an huyện Thủ Thừa bảo vệ hiện trường phục vụ cho Kỹ thuật hình sự tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân là nam thanh niên không có giấy tờ tùy thân bị chó nuôi cắn chết ngay tại chỗ. Chủ nhân của chú chó hung dữ cũng bị cắn nhiều vết thương ở vùng mặt, đầu và hai cánh tay…



Khoảng 23h 30 ngày 20/5, anh Hồ Thanh Hải (37 tuổi), ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ (Long An) dẫn chó Pitbull nuôi trong nhà nặng khoảng hơn 60 ký đi từ nhà đến ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (gần khu công nghiệp Hòa Bình) để uống cà phê.Lúc này một thanh niên, người quen của anh Hải kéo ghế ngồi chung. Trong lúc nói chuyện, con chó đứng cạnh đó bất ngờ lao tới tấn công vị khách. Do bị quật ngã xuống nền gạch và con vật quá mạnh đã cắn nhiều nơi trên cơ thể, nạn nhân bị chấn thương nặng, máu chảy rất nhiều và tử vong tại chỗ.Anh Hải thấy vậy chạy ra cứu bạn. Chú chó lúc này đang hăng máu, dường như không còn nhận ra chủ, quay sang tấn công, giật ngã chủ và cắn nhiều vết trên đầu, vai, tay... khiến anh Hải bị thương rất nặng.Dù bị thương nhưng anh Hải vẫn cố điện cho chị gái đến “giải cứu”. Chị gái anh Hải đã cùng người dân kịp thời đưa anh đi cấp cứu và “dẫn giải” chú chó về nhà.Người dân sinh sống gần nhà anh Hải cho biết, anh Hải có thú chơi động vật lạ. Trước đó anh nuôi khỉ rồi đại bàng, sau đó bán hết để nuôi chó Pitbull. Chú Pitbull này thường được chủ nhân dắt đi dạo quanh khu dân cư. “Chưa bao giờ nó tấn công ai, không hiểu sao nay nó dở chứng?”, một người dân cho biết.