Xe Kinh nghiệm lái xe khi gặp đèo dốc Lái xe trên đường đèo với những khúc cua gấp và khuất tầm nhìn là thử thách lớn với các lái xe, kể cả với những tài xế có kinh nghiệm lâu năm.

Vì vậy, khi lái xe ô tô trên đường đèo, tài xế cần nắm vững kỹ thuật, tập trung quan sát và bình tĩnh để xử lý tình huống bất ngờ có thể xảy ra

Kinh nghiệm lái xe đường đèo bằng xe số tự động

Leo đèo an toàn

Khi leo đèo bằng xe số tự động AT, tài xế chỉ cần để nguyên số D, lúc này ECU sẽ tự động tính toán và chuyển về số phù hợp với vị trí bướm ga và tốc độ.

Đổ đèo an toàn

Khi đổ đèo, xe sẽ có xu hướng lao nhanh theo quán tính. Vì vậy, lái xe cần hạn chế rà phanh liên tục, tránh làm hệ thống phanh chịu áp lực, gây nóng, cháy phanh, thậm chí mất phanh. Thay vào đó, bạn cần sử dụng phanh động cơ để có thể kiểm soát tốc độ một cách an toàn.

Lái xe đường đèo dốc phải tập trung chú ý, không lấn làn, đậu xe trên đường đèo dốc. Ảnh minh họa

Trước tiên, tài xế cần chuyển về chế độ số tay, cho về số D3, L2 hoặc M. Khi đã chuyển số, nếu xe vẫn lao nhanh, lái xe tiếp tục hạ số về D2, L hoặc M lần nữa. Sau khi chọn số phù hợp, lái xe có thể duy trì tốc độ xe trong khoảng 40 - 50 km/h mà không cần ra phanh liên tục.

Lên/xuống dốc liên tục

Khi lái xe trên đường đèo mà có nhiều đoạn dốc cần lên xuống liên tục thì bạn nên chọn phanh động cơ. Để không phải thao tác cần số nhiều lần thì lái xe có thể áp dụng công thức “lên số nào xuống số đó”.

Kinh nghiệm lái xe đường đèo bằng xe số sàn

Khi xe leo đèo

Khi leo đèo bằng xe số sàn MT, bạn cần chuyển xe về số thấp để tăng lực kéo. Tùy vào độ dốc của con đèo mà bạn có thể điều chỉnh số để leo đèo cho phù hợp.

Bên cạnh đó, lái xe cần phối hợp nhịp nhàng côn, ga và số sao cho giữ được đà xe mà động cơ không bị quá tải. Bạn cần canh vòng tua máy phù hợp theo công suất và tải trọng xe (thường trên 2.000 vòng/phút nhưng dưới 3.000 vòng/phút).

Khi xe đổ đèo

Khi xuống đèo, bạn cần sử dụng phanh động cơ cùng nguyên tắc “lên số nào thì xuống số đó”. Nếu tốc độ xe xuống dốc vẫn nhanh thì tiếp tục chuyển về số thấp hơ. Khi đang đổ đèo, nếu gặp đoạn dốc ít hơn, xe bị ghì lại, lúc này lái xe cần đạp côn để xe chạy tự do một đoạn ngắn, sau đó nhả côn để xe được hãm bằng động cơ.

Những lưu ý khi lái xe đường đèo an toàn

- Kiểm tra nhiên liệu và hệ thống an toàn của xe: Trên đường đèo thường có rất ít trạm nhiên liệu, do đó trước khi chạy, lái xe cần kiểm tra xem xe còn đủ nhiên liệu hay không. Bên cạnh đó, bạn cũng nên kiểm tra kỹ hệ thống an toàn của xe như: phanh, lốp, hệ thống đèn, điện, nhớt,... Nếu có dấu hiệu bất thường, bạn hãy đem xe đi bảo dưỡng kịp thời.

- Tuân theo nguyên tắc lên, xuống dốc: Trước khi lên dốc, các lái xe nên dừng xe để động cơ được xả nhiệt. Sau đó, cho xe chạy không tải, bật chế độ sưởi trong xe, không được mở nắp két nước.

Kiểm tra hệ thống phanh, lốp và giữ khoảng cách phù hợp khi lái xe trên đường đèo. Ảnh minh họa

Khi leo đèo, tài xế nên duy trì tốc độ phù hợp, tập trung lái xe, quan sát biển báo và điều khiển phương tiện đi chậm khi qua các khúc cua. Các lái xe cũng có thể áp dụng nguyên tắc chung “lên dốc số nào xuống dốc số đó”, đồng thời để đảm bảo an toàn, nên tránh việc rà phanh liên tục.

- Không bám sát vạch chia đường

Khi tham gia giao thông, tài xế phải đi đúng phần đường, làn đường quy định. Tuy nhiên, với đường đèo hẹp, quanh co, một bên là vực sâu, một bên là vách núi thì bạn không nên chạy xe sát theo vạch chia đường. Nguyên nhân là nếu đi sát vạch chia đường, gặp các tình huống đối đầu nguy hiểm, đặc biệt là khi vào cua hay lúc trời mưa to, sương mù sẽ làm đường trơn trượt và tầm nhìn xa bị hạn chế sẽ không có đường tránh để xử lý kịp thời và khả năng xảy ra va chạm với xe đi ngược chiều là rất cao.

Cách lái xe ô tô an toàn khi lái xe đường đèo là cần để lại khoảng trống so với vạch chia đường để có không gian xử lý các tình huống rủi ro bất ngờ xảy ra.

- Giữ khoảng cách an toàn, nhường đường cho xe khác: Đường đèo thường nhỏ hẹp nên lái xe cần ưu tiên nhường đường cho xe khác để hạn chế ách tắc và xảy ra va chạm. Bạn chỉ nên vượt lên trong điều kiện an toàn và xác định thời gian để về đúng làn sau khi vượt.

Lái xe cũng cần đặc biệt chú ý giữ khoảng cách với xe phía trước, nhất là đối với những xe có trọng tải lớn như: xe tải, container...

- Lái xe tốc độ chậm, quan sát kỹ khi vào cua: Theo thống kê thì đa phần các vụ tai nạn trong khi lái xe trên đường đèo dốc thường xảy ra ở các khúc cua. Nguyên nhân chính là do tài xế bất cẩn, không quan sát, chạy quá tốc độ quy định, lấn đường, vượt ẩu…khi vào cua.

Để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, khi đến đoạn cua, tài xế cần giảm tốc, quan sát xung quanh, quan sát gương cầu lồi và bóp còi báo hiệu cho các xe khác, cua tròn, không lấn sang làn ngược chiều và cũng không được bám sát vạch kẻ tim đường.

- Không dừng đỗ giữa đường đèo: Đường đèo vốn rất hẹp và không có chỗ cho xe đậu và đây cũng là điều bị cấm trong Luật. Do vậy, nếu lái xe tự ý đậu xe trái phép giữa đường, dù đã đậu gọn vào lề nhưng vẫn có thể gây nguy hiểm cho chính mình và tai nạn cho xe khác.

Theo kinh nghiệm lái xe chia sẻ khi lái xe đường đèo, bạn chỉ được phép dừng, đỗ trong các tình huống khẩn cấp và bắt buộc phải bật đèn hay còi cảnh báo, để chướng ngại vật cách xa ít nhất 50 m hoặc cố gắng chạy đến trạm dừng đỗ theo đúng quy định.

- Mang theo nước uống và nghỉ ngơi nhiều chặng: Khi di chuyển trên các đoạn đường đèo, việc chia nhỏ hành trình thành nhiều chặng sẽ giúp tài xế có thời gian nghỉ ngơi, động cơ xe cũng được làm mát. Thêm vào đó, bạn cũng cần chuẩn bị nước uống để giữ tinh thần tỉnh táo, tập trung hơn khi lái xe, tránh mệt mỏi, say xe do chưa quen với cung đường và độ cao mới.

- Lưu ý các biển báo nguy hiểm

Khi điều khiển phương tiện, lái xe cần đặc biệt chú ý quan sát các biển báo nguy hiểm được cơ quan chức năng đặt trên đường. Điều này giúp các lái xe chủ động kiểm soát được các tình huống bất ngờ có thể xảy ra, bình tĩnh xử lý và đảm bảo an toàn cho hành trình của mình.

- Trước khi đi đèo, lái xe nên kiểm tra kỹ các yếu tố sau:

Kiểm tra áp suất và độ mòn của lốp. Nếu thấy lốp ô tô đã sử dụng trên 5 – 6 năm và bị mòn thì nên thay mới để đảm bảo an toàn cho chuyến đi.

Kiểm tra phanh, hệ thống phanh, má phanh, dầu phanh…Nếu thấy dấu hiệu bất thường như: phanh bị kêu, bị nặng, bàn đạp phanh thấp thì cần mang xe đi kiểm tra, bảo dưỡng.

Kiểm tra cần gạt mưa, vì gạt mưa có tác dụng làm sạch kính lái, đảm bảo tầm nhìn cho lái xe. Do đó, trước khi đi đèo, bạn nên kiểm tra lại gạt mưa và thay thế nếu bộ phận này gặp hư hỏng.

Kiểm tra nhiên liệu vì trên đường đèo thường ít có trạm xăng dầu. Do vậy, tốt nhất là lái xe nên đổ đầy nhiên liệu trước khi bắt đầu hành trình.