Thời sự Kinh tế Nghệ An 9 tháng: Vượt thiên tai, tăng trưởng đạt 8,61%, thu ngân sách hơn 20.000 tỷ đồng Sáng 7/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2025. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 130 xã, phường.

Trong quý III và tháng 9 của năm 2025, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức; trên địa bàn tỉnh liên tiếp gánh chịu 3 cơn bão kèm theo mưa lớn, sức gió mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, hoạt động sản xuất và đời sống người dân.

Trong bối cảnh đó, các cấp, ngành vừa tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm với khối lượng công việc lớn, vừa tập trung phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025. Ảnh: Thành Duy

Với sự nỗ lực cao, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý III và 9 tháng đầu năm đạt được những kết quả tích cực. Theo công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý III ước tăng 8,62%.

Kết quả đó đưa tốc độ tăng trưởng 9 tháng ước tăng 8,61%, đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố và đứng thứ 2 tiểu vùng Bắc Trung Bộ (sau thành phố Huế), cao hơn mức tăng 8,49% của cùng kỳ năm 2024, tiệm cận kịch bản là 8,96-9,61%.

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chính với đà tăng trưởng tiếp tục duy trì cao, 9 tháng ước đạt 13,73%, riêng lĩnh vực công nghiệp tăng 15,15%.

Khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định với mức tăng trưởng 7,63%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 130.366 tỷ đồng, tăng 15,07% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,268 tỷ USD, tăng 40%. Tổng lượt khách du lịch đạt khoảng 8,81 triệu lượt, tăng 5%, doanh thu du lịch ước đạt 10.520 tỷ đồng, tăng 3%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nghệ An 9 tháng năm 2025 ước đạt 3,268 tỷ USD, tăng 40%. Ảnh: Thành Duy

Tuy vậy, trong bức tranh tăng trưởng của Nghệ An, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu tác động nặng nề do ảnh hưởng của các đợt mưa bão, đặc biệt, trong quý III là giai đoạn tập trung sản xuất vụ Hè Thu, nhiều diện tích hoa màu hư hại, hơn 30 nghìn ha lúa bị ngập, đổ rạp, ảnh hưởng đến sản lượng, năng suất cây trồng.

Tính chung 9 tháng khu vực nông nghiệp tăng trưởng 3,35%, thấp hơn kịch bản tăng trưởng là 4,55-4,56%, riêng quý III chỉ tăng 1,25%.