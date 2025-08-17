Kinh tế Kịp thời dập tắt đám cháy tại chợ đầu mối Vinh Chiều 17/8, tại khu vực ki ốt bán thịt ở cổng sau chợ đầu mối Vinh đã xảy ra vụ cháy. Nhờ sự phối hợp kịp thời của lực lượng chức năng, Ban quản lý chợ và người dân, đám cháy nhanh chóng được khống chế, không để xảy ra thiệt hại lớn về người và tài sản.

Clip: P.V

Khoảng 15h30 ngày 17/8, một ki ốt thuộc khu vực buôn bán thịt ở cổng sau chợ đầu mối Vinh bất ngờ bốc cháy. Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng Ban quản lý chợ cùng các tiểu thương đã ngay lập tức huy động người dân dập lửa và di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời liên hệ với lực lượng chức năng để hỗ trợ.

Đám cháy bốc lên tại cổng sau chợ đầu mối Vinh. Ảnh: P.V

Đến hơn 16h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhờ thời tiết mưa lớn, sức lan rộng của ngọn lửa được hạn chế, giảm thiểu đáng kể thiệt hại. Vụ việc không gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân và không làm hư hại nhiều tài sản trong chợ.

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Bá Nghĩa – đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Vinh cho biết: “Rất may nhờ có sự chủ động và tinh thần cảnh giác cao của tiểu thương cùng lực lượng chức năng, đám cháy được khống chế kịp thời, không để lan sang các ki ốt lân cận”.

Theo ông Nghĩa, hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy, song có thể do chập điện trong điều kiện mưa lớn cả ngày nay. Bên cạnh đó, thói quen một số tiểu thương dùng rơm để nấu, nướng thức ăn tại chợ cũng tiềm ẩn nguy cơ cao khiến lửa bén nhanh hơn.

Người dân và lực lượng chức năng dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn. Ảnh: P.V

Được biết, sau sự cố, Ban quản lý chợ đầu mối Vinh cho biết sẽ tiến hành rà soát toàn bộ dãy ki ốt cũ, đặc biệt phía cổng sau, nơi thường xuyên buôn bán thịt động vật, sử dụng nhiều rơm rạ, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Công tác tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương chấp hành nghiêm quy định về an toàn điện và tuyệt đối không sử dụng chất dễ cháy để nấu nướng trong chợ cũng sẽ được tăng cường.