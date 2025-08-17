Chủ Nhật, 17/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Kịp thời dập tắt đám cháy tại chợ đầu mối Vinh

Quang An 17/08/2025 17:34

Chiều 17/8, tại khu vực ki ốt bán thịt ở cổng sau chợ đầu mối Vinh đã xảy ra vụ cháy. Nhờ sự phối hợp kịp thời của lực lượng chức năng, Ban quản lý chợ và người dân, đám cháy nhanh chóng được khống chế, không để xảy ra thiệt hại lớn về người và tài sản.

Clip: P.V

Khoảng 15h30 ngày 17/8, một ki ốt thuộc khu vực buôn bán thịt ở cổng sau chợ đầu mối Vinh bất ngờ bốc cháy. Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng Ban quản lý chợ cùng các tiểu thương đã ngay lập tức huy động người dân dập lửa và di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời liên hệ với lực lượng chức năng để hỗ trợ.

bna_1(2).jpg
Đám cháy bốc lên tại cổng sau chợ đầu mối Vinh. Ảnh: P.V

Đến hơn 16h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhờ thời tiết mưa lớn, sức lan rộng của ngọn lửa được hạn chế, giảm thiểu đáng kể thiệt hại. Vụ việc không gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân và không làm hư hại nhiều tài sản trong chợ.

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Bá Nghĩa – đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Vinh cho biết: “Rất may nhờ có sự chủ động và tinh thần cảnh giác cao của tiểu thương cùng lực lượng chức năng, đám cháy được khống chế kịp thời, không để lan sang các ki ốt lân cận”.

Theo ông Nghĩa, hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy, song có thể do chập điện trong điều kiện mưa lớn cả ngày nay. Bên cạnh đó, thói quen một số tiểu thương dùng rơm để nấu, nướng thức ăn tại chợ cũng tiềm ẩn nguy cơ cao khiến lửa bén nhanh hơn.

bna_2(2).jpg
Người dân và lực lượng chức năng dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn. Ảnh: P.V

Được biết, sau sự cố, Ban quản lý chợ đầu mối Vinh cho biết sẽ tiến hành rà soát toàn bộ dãy ki ốt cũ, đặc biệt phía cổng sau, nơi thường xuyên buôn bán thịt động vật, sử dụng nhiều rơm rạ, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Công tác tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương chấp hành nghiêm quy định về an toàn điện và tuyệt đối không sử dụng chất dễ cháy để nấu nướng trong chợ cũng sẽ được tăng cường.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Hoả hoạn thiêu rụi 1 nhà dân ở TP Vinh

Hoả hoạn thiêu rụi 1 nhà dân ở TP Vinh

Chợ Vinh: Đổi mới để xứng tầm chợ đầu mối lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ

Chợ Vinh: Đổi mới để xứng tầm chợ đầu mối lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ

Rực rỡ thị trường đồ trang trí Tết tại chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An

Rực rỡ thị trường đồ trang trí Tết tại chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An

Đọc tiếp

Hoả hoạn thiêu rụi 1 nhà dân ở TP Vinh

Hoả hoạn thiêu rụi 1 nhà dân ở TP Vinh

Chợ Vinh: Đổi mới để xứng tầm chợ đầu mối lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ

Chợ Vinh: Đổi mới để xứng tầm chợ đầu mối lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ

Rực rỡ thị trường đồ trang trí Tết tại chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An

Rực rỡ thị trường đồ trang trí Tết tại chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Kịp thời dập tắt đám cháy tại chợ đầu mối Vinh

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO