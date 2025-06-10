Pháp luật Kịp thời giải cứu nam thanh niên khỏi bẫy lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” Công an phường Yên Hòa đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu một nam thanh niên thoát khỏi bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao” sau khi bị đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội dụ dỗ.

G.A.D. tại trụ sở Công an phường Yên Hòa thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 5/10, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Yên Hòa đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu một nam thanh niên thoát khỏi bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao” sau khi bị đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội dụ dỗ.

Trong quá trình tuần tra khép kín địa bàn, tổ công tác của Công an phường Yên Hòa phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện lạc đường tại khu vực Nam Trung Yên, phường Yên Hòa. Tiếp cận và thăm hỏi, lực lượng chức năng xác định người này là G.A.D. (SN 2008; dân tộc Mông; hộ khẩu thường trú tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên), đang làm thuê tại một công ty sản xuất bàn chải đánh răng ở thành phố Hải Phòng.

D. cho biết, qua mạng xã hội Facebook, bị một đối tượng tự nhận là chuyên gia môi giới việc làm dụ dỗ đi làm việc tại Thái Lan với mức lương 50 triệu đồng/tháng. Nếu D. đồng ý nhận việc, đối tượng hẹn đón D. ở Bến xe Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, sau đó đưa D. đi máy bay sang Thái Lan nhận việc.

Tin tưởng đối tượng trên, D. đã rời công ty ở Hải Phòng, theo hướng dẫn của đối tượng đi nhờ xe đến Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã đưa D. về trụ sở. Tại đây, cán bộ Công an phường đã phân tích, giải thích giúp D. hiểu rõ việc mời tham gia ứng tuyển lao động “việc nhẹ, lương cao” là một trong những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Công an phường Yên Hòa đã liên hệ với gia đình D. và hỗ trợ, đưa thanh niên này về nhà an toàn.

Qua sự việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin theo lời mời gọi đi lao động bất hợp pháp ở Thái Lan hay Campuchia hoặc các quốc gia khác. Trường hợp bị dụ dỗ, lừa gạt, cưỡng bức lao động, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.