Kịp thời phát hiện 2 trường hợp bỏ trốn khỏi khu cách ly

17h ngày 02/9, Moong Văn Hợp (SN 1997) và Moong Văn Thuyên (SN 1996), cùng trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Trạm Y tế xã Chiêu Lưu.



Công an huyện Kỳ Sơn và Công an xã Chiêu Lưu đã nhanh chóng huy động triển khai lực lượng truy bắt thành công, khi cả 2 đối tượng vừa về đến nhà. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, 2 công dân trên khai nhận lý do bỏ trốn khỏi khu cách ly là để về nhà lấy tiền tiêu xài.