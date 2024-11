Pháp luật

Kịp thời xác minh tài xế lái xe khách chèn ép nhau trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Diễn Châu

Tiếp nhận thông tin từ Báo Nghệ An phản ánh, ngày 5/11, Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời xác minh, mời 2 lái xe liên quan việc điều khiển xe khách chèn ép nhau trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu đến để xử lý.