Pháp luật

Kịp thời xác minh, xử lý tài xế xe đầu kéo vượt phải, tạt đầu xe con trên Quốc lộ 46

Chiều 3/7, Đội CSGT đường bộ số 5 – Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành mời ông N.X.L. (SN 1987, trú tại xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An) lên làm việc để làm rõ hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.