Konate và bài test lớn ở Anfield khi Liverpool gặp Real

Ibrahima Konate bước vào bài kiểm tra lớn nhất sự nghiệp khi Liverpool tiếp Real Madrid tại Anfield. Trong khi sự chú ý bên lề dồn vào Trent Alexander-Arnold, trung vệ người Pháp mới là nhân tố có thể định đoạt cục diện, giữa áp lực phong độ, tin đồn chuyển đến Santiago Bernabeu và nguy cơ rời Liverpool theo dạng tự do vào mùa hè tới.

Phong độ của anh bị đặt dấu hỏi với những màn trình diễn dưới kỳ vọng đầu mùa.

Liverpool từng để lỡ mục tiêu dự phòng Marc Guehi, khiến kế hoạch nhân sự ở trung tâm hàng thủ trở nên mong manh.

Konate trước ngưỡng cửa quyết định tại Anfield

Giống Alexander-Arnold một năm trước, tương lai của Konate là chủ đề nóng khi anh được liên hệ với Santiago Bernabeu. Khác biệt nằm ở thái độ của khán giả tại Anfield: nếu trước đây người hâm mộ tuyệt vọng chờ Alexander-Arnold ký mới, thì với Konate, sự tha thiết ấy đã giảm đáng kể. Điều này đặt áp lực cá nhân lên trung vệ người Pháp: hoặc thuyết phục Liverpool rằng anh là mảnh ghép không thể thiếu, hoặc chứng minh với Real Madrid rằng mình xứng đáng.

Lý do Konate là nút thắt trước Real Madrid

Ở một trận đại chiến có biên độ rủi ro cao, vai trò của trung vệ trong phát triển bóng từ tuyến dưới và quản trị không gian sau lưng hàng hậu vệ là tối quan trọng. Konate được kỳ vọng bảo đảm hai trục nhiệm vụ: phân phối bóng đủ an toàn để vượt qua lớp pressing đầu tiên, đồng thời đủ vững vàng trong các tình huống chuyển trạng thái – nơi Real Madrid thường tận dụng tốc độ và sức mạnh. Chính hai yêu cầu này trùng khớp những điểm anh bị chất vấn gần đây.

Phong độ thất thường và các khoảnh khắc bản lề

Mối lo về Konate khởi nguồn từ những trận đầu mùa gây thất vọng, đặc biệt trước Bournemouth và Newcastle. Huyền thoại Jamie Carragher thẳng thắn chỉ trích sau trận gặp Newcastle: “Cậu ấy đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đêm nay Konate đánh mất chính mình. Tôi thực sự rùng mình khi nghĩ xem Liverpool sẽ ở đâu nếu không có Virgil van Dijk.” Tới tháng 11, sự bất ổn vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn.

Những dấu hiệu đáng báo động theo màn trình diễn

Theo đánh giá nội bộ, Konate dễ mắc lỗi khi cầm bóng – trái ngược với sự ổn định mùa trước. Thêm vào đó là các pha đấu tay đôi thua thiệt về thể lực và tốc độ. Trước Crystal Palace, anh bị Jean-Phillipe Mateta áp đảo; còn ở thất bại trước Brentford, anh để Kevin Schade vượt qua. Dù chơi tròn vai hơn khi gặp Aston Villa, khả năng phân phối bóng và tính chủ động trong các pha phòng ngự chưa thực sự trở lại như kỳ vọng.

Kế hoạch nhân sự của Liverpool và khoảng trống rủi ro

Việc chiêu mộ hụt Marc Guehi trở thành đòn giáng vào kế hoạch chiều sâu của hàng thủ. Nếu Konate ra đi theo dạng tự do, Liverpool không chỉ đối diện mất mát tài sản mà còn phải vội vã tái thiết trung tâm hàng thủ ở thời điểm thị trường khó lường. Cảm giác ở Anfield hiện tại là việc chia tay Konate sẽ không làm suy giảm chất lượng quá nhiều, nhưng khoảng trống kế hoạch – nhất là khi không có phương án dự phòng ưu tiên – mới là điều đáng ngại.

Góc nhìn từ Madrid: bài test để đánh giá giá trị

Các báo cáo gần đây cho biết Real Madrid đã có bước tiến trong liên hệ với Konate. Mục tiêu số 1 William Saliba đã gia hạn với Arsenal, và Konate bị so sánh bất lợi khi không được đánh giá cùng đẳng cấp. Trong bối cảnh Los Blancos cân nhắc thêm các phương án, trận đấu tại Anfield là cơ hội để trung vệ người Pháp vừa khẳng định vị thế với Liverpool, vừa tự giới thiệu năng lực với Real Madrid.

Nhận định và tiếng nói từ nội bộ

HLV Arne Slot đã công khai lên tiếng bảo vệ học trò, nhưng thời điểm hiện tại, Konate mắc lỗi nhiều hơn phần lớn đồng đội. Cựu tiền đạo John Aldridge cho rằng Konate thi đấu như thể tâm trí không còn ở Liverpool – ám chỉ sự phân tâm bởi tương lai – càng khiến 90 phút trước Real Madrid trở thành phép thử tâm lý và chuyên môn.

Thời gian thi đấu

Trận Liverpool – Real Madrid diễn ra lúc 03h00 ngày 5 tháng 11. Trong bầu không khí dồn nén ở Anfield, sự tỉnh táo khi có bóng và bản lĩnh trong các pha đối mặt sẽ quyết định Konate đi theo quỹ đạo nào cho chặng đường tiếp theo của sự nghiệp.