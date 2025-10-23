Kostyuk: Sabalenka, Swiatek cao to và khỏe hơn tôi nhiều Tại Wuhan Open 2025, Marta Kostyuk thừa nhận sự khác biệt sinh học tạo lợi thế cho Aryna Sabalenka và Iga Swiatek. Cô chưa thắng nổi set nào sau 7 lần chạm trán và chọn cách tối ưu những gì mình có.

Phát biểu ngay tại Wuhan Open 2025, Marta Kostyuk chạm vào mạch tranh luận nóng của quần vợt nữ: lợi thế thể chất có thể quyết định trận đấu đến mức nào. Tay vợt 23 tuổi người Ukraine thừa nhận sự chênh lệch rõ rệt khi đối đầu các nhà vô địch lớn: “Họ to hơn, cao hơn và khỏe hơn tôi rất nhiều”. Đó không chỉ là cảm nhận; nó được phản chiếu qua kết quả đối đầu khi cô chưa giành nổi một set sau nhiều lần gặp Aryna Sabalenka và Iga Swiatek.

Marta Kostyuk (bên phải) thừa nhận gặp khó khăn khi đối đầu Sabalenka

Khoảnh khắc kích hoạt tranh luận tại Wuhan

Kostyuk thẳng thắn mô tả cảm giác bất lực trước sức mạnh của Swiatek và Sabalenka: “Khi gặp Iga, tôi chưa sẵn sàng để đấu với cô ấy. Cô ấy quá mạnh. Với Aryna, đó luôn là trận chiến khó khăn”. Cô nói thêm về khác biệt sinh học tự nhiên: “Một số người có lượng testosterone cao hơn, số khác thấp hơn – điều đó hoàn toàn tự nhiên”. Những câu chữ đơn giản nhưng sắc lạnh ấy lập tức làm “dậy sóng” làng quần vợt.

Hai mùa giải 2024/25 chứng kiến bước tiến của Kostyuk, song bức tường Swiatek–Sabalenka vẫn sừng sững. Mỗi lần bước ra sân, theo lời cô, cảm giác “nhỏ bé” buộc bản thân phải chạy nhiều hơn, đánh nhiều cú hơn chỉ để giành một điểm. Đó là hành trình đòi hỏi cả thể lực lẫn tinh thần.

Những con số biết nói

Thực tế đối đầu cho thấy khoảng cách mà chính Kostyuk nhận diện:

Đối thủ Số lần đối đầu Set thắng của Kostyuk Ghi chú Aryna Sabalenka 4 0 Theo chia sẻ của Kostyuk Iga Swiatek 3 0 Theo chia sẻ của Kostyuk

Không có con số nào đánh lừa được người trong cuộc: trước hai tay vợt đang thống trị WTA Tour, Kostyuk vẫn đang tìm lời giải cho bài toán thể chất và sức mạnh đường bóng.

Góc chiến thuật: Khi bất lợi thể chất định hình cách chơi

“Tôi phải chạy nhiều hơn họ, đánh nhiều cú hơn chỉ để thắng một điểm” – nhận định của Kostyuk cũng chính là dàn ý chiến thuật của cô khi gặp Swiatek hoặc Sabalenka. Trong bối cảnh đối thủ “cao to và khỏe hơn”, kế hoạch thi đấu buộc phải xoay quanh cường độ di chuyển, nâng khối lượng rally và kiên nhẫn chờ khoảng trống. Ở nửa sân bên kia, mỗi cú bóng nặng, sâu và sớm của đối thủ làm hẹp thời gian xử lý, đòi hỏi Kostyuk giải quyết điểm số bằng sự chính xác hơn là thuần sức mạnh.

Cô không thể thay đổi cơ thể: “Tôi không thể tự khiến mình nặng thêm 10kg hay cao thêm 5cm”. Thay vào đó, giải pháp là tối ưu hóa mọi thứ sẵn có – từ nhịp độ, lựa chọn điểm tiếp xúc bóng cho đến quản trị năng lượng trong từng game. Tư duy ấy phù hợp với những tay vợt biết biến bất lợi thành thế mạnh: phát triển khả năng đọc tình huống, biến đổi độ xoáy và hướng đánh để bào mòn sức mạnh đối phương qua thời gian của trận đấu.

Thống kê quan trọng và bức tranh hiện tại

Kết quả đối đầu: 0 set thắng trong 4 lần gặp Sabalenka và 3 lần gặp Swiatek.

Giai đoạn 2024/25: đạt nhiều kết quả ấn tượng, song vẫn vấp “trần kính” trước hai đối thủ hàng đầu.

Nhận định then chốt: chênh lệch thể chất là thực tế, đòi hỏi điều chỉnh chiến thuật và tâm lý.

Phản ứng và dư chấn trên WTA Tour

Phát biểu của Kostyuk “khiến làng quần vợt dậy sóng” không phải vì sự cực đoan, mà bởi tính chân thực. Việc cô nhắc đến khác biệt sinh học – trong đó có mức testosterone tự nhiên – chạm tới câu hỏi cốt lõi: thể thao nữ nên được nhìn nhận thế nào khi ưu thế thể chất tạo ra khoảng cách rõ ràng? Ở đây, Kostyuk không phủ nhận tài năng của đối thủ; cô thừa nhận bất lợi và chọn đối diện nó.

Marta Kostyuk đang nỗ lực để gặt hái thành công

Tác động: Bước đường top 10 và những lần tái ngộ

Mục tiêu tiến vào top 10 vẫn là ngọn núi khó, nhất là khi các ngôi sao như Swiatek và Sabalenka tạo thành rào chắn ở những vòng sâu. Nhưng cách Kostyuk nhìn nhận vấn đề – “dùng 100% những gì mình có” – là nền tảng của một tiến trình dài hơi. Mỗi lần tái ngộ, nếu cô có thể kéo dài các game, tăng tỷ lệ biến cơ hội thành điểm số quyết định và giữ cường độ di chuyển ổn định, khoảng cách có thể thu hẹp theo thời gian.

Ở thời điểm Wuhan, câu chuyện không dừng ở con số 0 set thắng. Nó là lời tuyên ngôn chiến thuật lẫn tâm thế: thừa nhận khác biệt, tối ưu bản thân và sẵn sàng cho cuộc chiến tiêu hao trước những đối thủ hoàn thiện cả sức mạnh lẫn độ chính xác.