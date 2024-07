Kỳ 1: Cán bộ xã lấn chiếm hàng trăm m² “đất vàng” của trường học

“

Đây là vấn đề do lịch sử để lại, thời điểm đó do quản lý lỏng lẻo, phần do nhận thức của lãnh đạo nên xử lý có nhiều nhộm nhoạm. Bây giờ kiểm tra rõ sai phạm rồi, nhưng cũng rất khó xử lý. Nếu chưa có tài sản gì trên đất thì dễ, nhưng giờ họ xây nhà kiên cố rồi, chính quyền cũng khó xử”.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn