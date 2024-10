Nghệ An cuối tuần

Xây dựng Đảng Kỳ 1: Nhạo báng giá trị nhân quyền một cách trơ trẽn Là một tổ chức khủng bố, nhưng Việt Tân lại nặn ra một “giải thưởng nhân quyền” và lấy tên của 1 tội phạm đang thi hành án phạt tù theo luật pháp Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đặt tên cho giải, đã nói lên sự trơ trẽn, nhạo báng về giá trị của nhân quyền, và sự vô giá trị của cái gọi là “giải thưởng” này.

Nhóm PV • 02/10/2024

Việt Tân, hay "Việt Nam canh tân cách mạng đảng", được thành lập năm 1982 tại Hoa Kỳ bởi một nhóm người Việt lưu vong. Từ khi thành lập đến nay, Việt Tân đã có nhiều hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Nhiều đối tượng đã bị bắt giữ, đem ra xét xử nhưng chúng vẫn không từ bỏ dã tâm lật đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các cơ quan chức năng đã lập nhiều chuyên án, ngăn chặn, bắt giữ và đưa ra xét xử nhiều vụ án liên quan đến tổ chức phản động Việt Tân. Điển hình như các vụ: Hồ Đức Hòa cùng 13 đồng phạm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, xảy ra vào năm 2013; Hoàng Đức Bình lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, xảy ra năm 2017; Lê Đình Lượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, xảy ra năm 2018; Nguyễn Năng Tĩnh làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xảy ra năm 2019...

Các phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Năng Tĩnh và Lê Đình Lượng. Ảnh: PV

Qua các vụ án được đưa ra xét xử công khai, qua các tài liệu, chứng cứ, cho thấy Việt Tân không ngần ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, từ tuyên truyền xuyên tạc, kích động bạo lực, đến tài trợ cho các nhóm phản động trong và ngoài nước, với mục đích nhằm lật đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, ngày 4/10/2016, Bộ Công an Việt Nam đã đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố, chống Nhà nước Việt Nam. Bộ Công an cũng khuyến cáo “người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân... sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Công bố của Bộ Công an về tổ chức khủng bố Việt Tân. Ảnh chụp màn hình

Trong chuỗi hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam, năm 2018, Việt Tân đã nặn ra cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”. Mục đích việc trao thưởng được Việt Tân lừa bịp là “nhằm biểu dương tinh thần đấu tranh cho dân sinh, dân quyền của nhà hoạt động dân chủ đã có nhiều nỗ lực tranh đấu bảo vệ quyền lợi của đồng bào và chủ quyền của đất nước” và “nhằm đề cao sự hy sinh và việc làm của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam”.

Trên thực tế, khi đặt ra các giải thưởng là nhằm để tôn vinh tập thể hay cá nhân nào đó có thành tích, cống hiến. Giải thưởng mang tên nhân quyền phải thể hiện giá trị thiêng liêng, cao cả, dành cho những người có đóng góp lớn vì sự tiến bộ trong bảo đảm quyền con người ở các quốc gia, vùng lãnh thổ hay ở phạm vi khu vực và thế giới. Nhưng điều nực cười và vô lý ở đây là Việt Tân - một tổ chức khủng bố - lại lập ra một cái gọi là “giải thưởng nhân quyền”. Cần khẳng định, ở Việt Nam và trên thế giới, việc một tổ chức khủng bố, bị cấm hoạt động, lại lập ra một giải thưởng thì giải thưởng đó vô giá trị và bất hợp pháp.

Mưu đồ của việc đặt ra cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” của tổ chức khủng bố Việt Tân lộ rõ khi chúng lấy tên của một kẻ phản động, đang phải thi hành án phạt 20 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, đặt tên cho giải thưởng này, và lý giải đây là “một người yêu nước đã có nhiều nỗ lực đấu tranh bảo vệ quyền lợi của đồng bào và chủ quyền của đất nước”!

Lê Đình Lượng đã nhiều lần kích động người dân và trực tiếp tham gia các hoạt động chống đối xảy ra trên địa bàn. Ảnh tư liệu

Theo hồ sơ của các cơ quan chức năng, Lê Đình Lượng (sinh ngày 10/12/1965, là giáo dân thuộc giáo xứ Vĩnh Hòa ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), là “đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân”. Lượng đã có các hành vi: tích cực tuyên truyền, lôi kéo các đối tượng có tư tưởng chống đối trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh tham gia vào tổ chức Việt Tân, có quan hệ mật thiết với các đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài địa bàn.

Lê Đình Lượng đã nhiều lần kích động người dân và trực tiếp tham gia các hoạt động chống đối xảy ra trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu (Nghệ An) như: kích động tụ tập một số người mang băng rôn, khẩu hiệu có nội dung phản động, chống đối để quay phim, chụp ảnh và tung lên mạng internet; tổ chức hát các bài hát có nội dung phản động tự chế tung lên mạng; kêu gọi việc tẩy chay cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lê Đình Lượng tại cơ quan điều tra (ảnh trái); Lệnh bắt khẩn cấp Lê Đình Lượng. Ảnh tư liệu

Lợi dụng cái gọi là "bảo vệ môi trường", Lượng cùng một số đối tượng phản động, chống đối khác đã kích động tuần hành, biểu tình gây mất an ninh, trật tự, ách tắc giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm; cung cấp kinh phí, phương tiện cho một số đối tượng phản động, chống đối phục vụ tuần hành, biểu tình, gây mất an ninh, trật tự tại Hà Tĩnh, Quảng Bình... Đặc biệt, thông qua Facebook cá nhân “Lỗ Ngọc” của mình, Lê Đình Lượng đã có nhiều bài viết với nội dung tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, phỉ báng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân.

Hành vi của Lượng không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn đe dọa đến an ninh quốc gia và sự ổn định xã hội. Với những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, ngày 16/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù và 5 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng tại phiên tòa xét xử Lê Đình Lượng. Ảnh: PV

Lê Đình Lượng khai nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ảnh: PV

Sau khi phiên tòa phúc thẩm vào ngày 18/10/2018 đã tuyên y án sơ thẩm, biết không thể lật ngược được tình thế, tổ chức khủng bố Việt Tân tạo lập ra cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”. Từ đó, hằng năm, chúng phối hợp với các tổ chức phản động ở nước ngoài tiến hành trao giải cho những đối tượng mà chúng gọi là “nhà hoạt động vì nhân quyền ở Việt Nam”.

Để một giải thưởng mang tính chính danh, người ta thường xem xét các yếu tố làm nên giải thưởng này. Đó là: ai hay tổ chức nào là “cha đẻ” của giải thưởng? Tên của giải thưởng? Ở đây, xét các yếu tố trên, thì đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, khi “cha đẻ” của “giải thưởng nhân quyền” là tổ chức khủng bố Việt Tân, còn tên của giải thưởng lại lấy tên của một tội phạm đang chấp hành án phạt tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Điều này càng làm lộ rõ bộ mặt khủng bố của Việt Tân, chúng đã xâm phạm, bôi nhọ lên giá trị quyền con người nhưng lại tự huyễn hoặc bảo vệ quyền con người, vì con người!

“Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” được Việt Tân lập ra nhằm chống phá đất nước Việt Nam.

"Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng" do tổ chức Việt Tân lập ra không phải là hành động ngẫu nhiên. Đây là một phần trong chiến lược tuyên truyền của chúng nhằm chống phá đất nước Việt Nam. Việc Việt Tân “tôn vinh” Lê Đình Lượng thông qua cái gọi là “giải thưởng nhân quyền” nhằm biến y trở thành một biểu tượng cho các hoạt động chống đối. Qua đó, Việt Tân muốn gửi đi “thông điệp” rằng, những ai tham gia vào các hoạt động chống đối chính quyền sẽ được tổ chức khủng bố này “ghi nhận và tôn vinh”. Nhưng trên thực tế, mọi cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật Việt Nam thì lẽ dĩ nhiên phải chịu những hình thức xử lý của pháp luật Việt Nam và đó cũng là minh chứng trong việc bảo đảm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức.

(Còn nữa)

>> Kỳ 2: Chiêu trò qua những lần “trao giải”