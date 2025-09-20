Xã hội Kỳ 2: Bàn tay phụ nữ trên những tuyến đường quê hương Phía sau diện mạo sáng – xanh – sạch – đẹp của nhiều tuyến đường ở Nghệ An là dấu ấn đậm nét của hàng loạt mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả đến từ các cấp hội Phụ nữ. Từ việc tiên phong vận động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng tuyến đường xanh gắn với nhà văn hóa xanh, triển khai nhóm hộ liền kề “Nhà sạch, vườn đẹp” cho đến hoạt động gây quỹ chăm cây… tất cả đã góp phần tạo nên một làng quê văn minh, tràn đầy sức sống. Từng thảm hoa được chăm chút, từng hàng cây được vun trồng không chỉ điểm

Tác giả: Thanh Quỳnh - Thanh Nga

Kỹ thuật: Diệp Thanh

Ngày xuất bản: 20/9/2025

Phía sau diện mạo sáng – xanh – sạch – đẹp của nhiều tuyến đường ở Nghệ An là dấu ấn đậm nét của hàng loạt mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả đến từ các cấp hội Phụ nữ. Từ việc tiên phong vận động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng tuyến đường xanh gắn với nhà văn hóa xanh, triển khai nhóm hộ liền kề “Nhà sạch, vườn đẹp” cho đến hoạt động gây quỹ chăm cây… tất cả đã góp phần tạo nên một làng quê văn minh, tràn đầy sức sống. Từng thảm hoa được chăm chút, từng hàng cây được vun trồng không chỉ điểm tô sắc diện nông thôn mới, mà còn khẳng định vai trò chủ công, đầy nhiệt huyết của phụ nữ trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp.

Vừa gây quỹ, vừa kết nối nguồn lực xã hội hóa

“3 năm qua, xã Yên Thành đã huy động hơn 3,2 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa để xây dựng 346 đoạn đường hoa, cây xanh với tổng chiều dài 257 km, gắn liền với việc chăm sóc, duy trì thường xuyên. Trong thành quả chung ấy, phụ nữ đóng vai trò quan trọng khi không chỉ vận động các thành viên trong gia đình mình, mà còn làm tốt công tác kết nối các nguồn lực khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn cảnh quan làng quê. Hiện tại, các cấp hội phụ nữ đã xây dựng thành công 7 mô hình nhóm hộ liền kề “Nhà sạch, vườn đẹp” và 382 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”.

Tuyến đường xanh sạch đẹp do chị em xóm Trần Phú, xã Yên Thành trồng, chăm sóc. Ảnh: Thanh Nga

Nhờ những nỗ lực bền bỉ đó, đầu tháng 10/2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thành đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam lựa chọn để tuyên dương là điển hình trong Lễ tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Trong đó, điểm nổi bật nhất chính là việc xây dựng thành công những tuyến đường, những khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp tại địa phương”, chị Nguyễn Thị Hiên – Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Thành không giấu được niềm phấn khởi khi chia sẻ với chúng tôi.

Để hiểu hơn về cách làm hiệu quả đã đưa hội phụ nữ “quê lúa” trở thành điển hình trong cuộc vận động ấy, chúng tôi về với xóm Trần Phú (xã Yên Thành) trong một ngày cuối tháng 9. Trên con đường chính rợp bóng cây, chị Phan Thị Phước – Chi hội trưởng phụ nữ xóm – cùng các chị em khẩn trương cắt tỉa từng khóm vạn tuế. Những hàng cây thẳng tắp, xanh mướt nay đã trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây.

Tuyến đường được triển khai từ nguồn cây giống của Quỹ TYM (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) nhưng để chăm sóc, nhân giống được như ngày hôm nay quả không hề đơn giản. Chị Phước cho biết, lúc đảm nhận mô hình, ai cũng lo lắng bởi không có kinh nghiệm trồng, lại thiếu kinh phí mua phân bón, chế phẩm… Nhưng thay vì chùn bước, các chị đã biến khó khăn thành động lực: Tự tay thu gom chai nhựa, lon bia đến giấy vụn, đem bán lấy tiền mua chế phẩm chăm cây. Cùng với đó, chi hội trích quỹ hoạt động để có thêm chi phí chăm sóc cho hàng cây.

Từng giọt mồ hôi đổ xuống nay đổi lấy những khóm vạn tuế không chỉ sống khỏe mạnh mà còn bừng nở hoa trắng li ti, làm con đường quê Trần Phú thêm khởi sắc và trở thành minh chứng cho sự bền bỉ, sáng tạo của phụ nữ địa phương.

Chị em xóm Nhân Tiến, xã Yên Thành chăm sóc mô hình “đường viền cây xanh của địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tương tự, tại xóm Nhân Tiến, hội viên hội phụ nữ cùng nhau tự quản, chăm sóc đoạn “đường viền cây xanh” dài 400m. Phần lớn hội viên trẻ đi làm xa, nên việc chăm sóc chủ yếu do các cô, các chị lớn tuổi đảm nhận.

“Ngày nắng, chúng tôi phải thay phiên nhau tưới cây ba lần; ngày mưa bão, sợ cây đổ, chị em lại tìm cách chống, giằng để cây đứng vững. Để có được tuyến đường ưng ý, chị em đã vận động chính gia đình mình cùng những hộ dân trong xóm đóng góp hơn 10 triệu đồng để chăm bón cho hàng cây. Vất vả, nhưng nhìn con đường hôm nay xanh mát, ai trong xóm cũng thấy vui và trân trọng” - chị Trần Thị Nga, Chi hội trưởng phụ nữ xóm chia sẻ.

Từ năm 2018, xã đã triển khai phong trào “Đường viền cây xanh – Đường hoa nông thôn mới” dài 1.200 m và mô hình “Đoạn đường do phụ nữ tự quản”. Đến nay, cả 46 chi hội trong xã đều có tuyến đường tự quản, góp phần tạo diện mạo sáng – xanh – sạch – đẹp cho khu dân cư. Trước kia chị em chỉ làm đẹp trước cửa nhà mình vì sở thích cá nhân; nay có cơ hội chung tay làm đẹp những con đường liên xóm để du khách, con cháu muôn nơi về chiêm ngưỡng, chụp ảnh, check-in nên ai cũng hào hứng, tự nguyện đóng góp sức mình cho phong trào thêm lan toả.

Cùng xây nên nhà văn hoá ấn tượng

Thời gian qua, dù mảnh đất quê hương phải trải qua những biến động cực đoan của thời tiết, nhưng khi đi qua nhà văn hóa xóm 3, xã Quỳnh Lưu, ai cũng cảm nhận được một không gian trong lành, xanh mát. Dọc con đường dẫn vào nhà văn hóa, những hàng cây, khóm hoa vẫn xanh tốt, rực rỡ sắc màu. Sân rộng, 4 bờ bao được phủ cây xanh bên những lá cờ đỏ thắm tung bay trong gió, tạo nên diện mạo khang trang, sạch đẹp hiếm có cho nhà văn hóa ở vùng đất miền biển này.

Điều đặc biệt, cả tuyến đường phía trước nhà văn hóa được chị xem quét dọn vệ sinh sạch sẽ, lòng đường rộng rãi cùng những hàng cây chuỗi ngọc được cắt tỉa kỹ càng. tạo nên điểm nhấn khá thú vị trong phong trào xây dựng nông thôn mới xanh – sạch – đẹp của làng quê.

Phụ nữ xã Quỳnh Lưu chăm sóc cây xanh quanh nhà văn hóa. Ảnh: Thanh Quỳnh



Chị Hồ Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Lưu cho biết, từ năm 2021 đến nay, 60 chi hội phụ nữ trên địa bàn đã đồng loạt tham gia chăm sóc, làm đẹp các tuyến đường quê và nhà văn hóa xóm. Không chỉ dừng lại ở việc trồng cây, quét dọn vệ sinh dọc đường làng, chị em còn đảm nhận cả phần việc giữ gìn, tô điểm cảnh quan tại các nhà văn hóa. Nếu như thôn 3 gây ấn tượng với hàng cây chuỗi ngọc xanh mát, thì thôn 7 Quỳnh Hậu, xã Quỳnh Lưu, lại tiên phong thay thế hoa mười giờ bằng vạn tuế. Hơn 1.100m đường làng rợp bóng vạn tuế chạy dài tới nhà văn hóa, trở thành điểm nhấn xanh mát, khang trang, góp thêm sức sống mới cho nông thôn.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh – Chi hội trưởng phụ nữ thôn 7 – chia sẻ: “Trước đây mỗi năm chúng tôi phải thay hoa mười giờ vài lần vì dễ lụi. Nhưng chăm vạn tuế không đơn giản, phải tính chu kỳ bón phân, tỉa lá, định kỳ cắt tỉa vì cây lớn rất nhanh. Để cắt cho cây thành hàng đẹp thì phải dùng kéo cỡ lớn, nhiều người không quen cầm, cắt về bị nhức mỏi tay nhưng hôm sau vẫn hào hứng đăng ký đi cắt tiếp. Kỳ công là vậy, nhưng nhìn nhà văn hóa và đường quê xanh – sạch – đẹp thì ai cũng vui mừng.

Chị em phụ nữ tại xã Quỳnh Lưu thực hiện tốt phong trào xanh hóa đường làng, sạch nhà sạch ngõ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại xã Quỳnh Phú, tuyến đường viền cây xanh tại đường làng và nhà văn hóa cũng để lại ấn tượng đẹp với du khách. Ít ai biết, toàn bộ cây xanh ban đầu đều từ sự quyên góp của chị em. Nổi bật trong số đó, nhiều người vẫn dành sự trân quý với chị Lê Thị Mai Khoa, hội viên Chi hội phụ nữ xóm Thành Công. Vốn yêu cây, chị thường xuyên ươm giống để tặng nhà chùa và những gia đình có nhu cầu. Khi Hội phụ nữ phát động phong trào, chị đã đăng ký hiến hàng ngàn cây xanh, đồng thời tự tay vun trồng, chăm sóc để làm xanh thêm con đường quê hương. Những đóng góp âm thầm ấy không chỉ làm đẹp đường làng, cho nhà văn hóa, mà còn thắp lên tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình yêu quê hương của phụ nữ nông thôn, góp phần tiếp sức cho phong trào xây dựng nông thôn mới.

Viết tiếp hành trình xanh

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hoàng Thị Thanh Minh chia sẻ: “Hầu hết các phong trào xanh hóa đường làng, sạch nhà sạch ngõ đều do phụ nữ khởi xướng và duy trì. Họ chính là chìa khóa tạo nên diện mạo nông thôn mới hôm nay.”

Từ đầu năm 2025, các cơ sở hội đã đăng ký và thực hiện nhiều phần việc cụ thể: Xây dựng mới mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không/5 có, 3 sạch” gắn với nhóm hộ liền kề “Nhà sạch, vườn đẹp”; công trình “Đường viền cây xanh – Đường hoa nông thôn mới”; các “Tổ phụ nữ tự quản về môi trường”; phong trào “Thứ Bảy sạch, Chủ nhật xanh”…

Chị em chi hội phụ nữ xóm Nhân Tiến họp bàn các nội dung để duy trì, chăm sóc các tuyến đường xanh - sạch - đẹp của địa phương. Ảnh: Thanh Nga

“Chúng tôi yêu cầu các cơ sở hội gắn phong trào phụ nữ với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, bà nhấn mạnh. Thực tế cho thấy, nhiều mô hình mới được triển khai và lan tỏa mạnh mẽ như “Xóm sáng – xanh – sạch – đẹp”, trồng mới đường hoa, hàng cây xanh, duy trì “Ngày Chủ nhật xanh”… Nhờ vậy, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, các cấp hội đã triển khai 412 công trình, phần việc tại 130 xã, phường; trồng mới hơn 89.400 cây xanh, 1.050m hàng cây chuỗi ngọc và xây dựng 8.000m “con đường hoa phụ nữ”. Những con số ấy là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của phong trào, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc tạo dấu ấn mới, cách làm mới và hiệu quả mới.

Âm thầm nhưng bền bỉ, phụ nữ Nghệ An đã làm nên sự đổi thay cho làng quê: Những con đường làng ngõ xóm sạch đẹp, rực rỡ sắc hoa; những hàng rào, bồn hoa, tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp in đậm dấu bàn tay của họ. Từ công việc nhỏ bé, họ khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần tự giác và lối sống văn minh trong cộng đồng.

Quan trọng hơn, mỗi người phụ nữ còn chính là “người thầy đầu tiên” trong gia đình. Khi họ gương mẫu giữ gìn môi trường sống, các thành viên trong gia đình cũng noi theo, đặc biệt là con trẻ – lứa tuổi học bằng mắt nhìn và thói quen. Nhận thức tích cực của người bà, người mẹ, người chị góp phần xây dựng nhân cách, ứng xử tốt đẹp của con em, vun đắp những “mầm xanh” ý thức cho tương lai.

Hầu hết các phong trào xanh hóa đường làng, sạch nhà sạch ngõ đều do phụ nữ khởi xướng và duy trì. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bởi thế, những công trình, phần việc xanh tươi hôm nay không chỉ là kết quả của lao động cần mẫn, mà còn là bài học sống động về tình yêu quê hương, về trách nhiệm và khát vọng xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh mà phụ nữ Nghệ An đang truyền lại cho thế hệ sau – từ gia đình ra cộng đồng, từ việc nhỏ thành sức mạnh lớn.