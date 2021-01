Ký biên bản ghi nhớ Dự án đầu tư 200 triệu USD sản xuất linh kiện điện tử tại KCN Hoàng Mai 1

Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh và tiêu thụ sản phẩm điện tử tại KCN Hoàng Mai 1, Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) được chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 200 triệu USD; Nhà máy sử dụng diện tích khoảng 130 ha đất và cần khoảng 30 nghìn lao động.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhà đầu tư Hạ tầng KCN Hoàng Mai 1 Hoàng Thịnh Đạt và nhà đầu tư Công ty Ju Teng đến từ Đài Loan. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng và cảm ơn nhà đầu tư Công ty Ju Teng International đã vào đầu tư tại Nghệ An; rất mong dự án sớm triển khai và đi vào hoạt động hiệu quả. Thực tế, dự án này được khởi động từ 2 năm trước nhưng do điều kiện dịch bệnh nên hôm nay mới triển khai đầu tư. Quá trình chuẩn bị dự án, tỉnh Nghệ An và Công ty Hoàng Thịnh Đạt là nhà đầu tư hạ tầng KCN Hoàng Mai 1 đã phối hợp giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng và chỉ đạo nhà đầu tư hoàn thiện thêm các hạng mục theo tiến độ cam kết.