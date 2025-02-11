Kỳ Duyên gọi Thiên Ân là 'vợ' trên mạng xã hội gây xôn xao Bình luận qua lại giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đang gây chú ý. Đặc biệt, cách Kỳ Duyên hồi đáp Thiên Ân bằng từ 'vợ' đã khiến tin đồn tình cảm dấy lên mạnh mẽ.

Mối quan hệ giữa Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau một tương tác đáng chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, Kỳ Duyên được cho là đã gọi Thiên Ân là 'vợ' trong một bình luận, làm dấy lên nhiều thảo luận trong cộng đồng mạng về mối quan hệ của cả hai.

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh lên đồ quyến rũ, khoe eo thon gọn tại sự kiện

Chi tiết màn tương tác gây chú ý

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên tài khoản Instagram cá nhân của Kỳ Duyên. Khi chia sẻ hình ảnh tham dự một sự kiện, cô viết: "Bột thấy Bột xinh và mọi người thích layout này". Ngay sau đó, Hoa hậu Thiên Ân đã để lại bình luận khen ngợi: "Xinh mà".

Đáp lại, Kỳ Duyên đã trả lời bằng một câu ngắn gọn nhưng gây xôn xao khi gắn thẻ tài khoản của Thiên Ân: "Để cái icon vì vợ". Cách xưng hô thân mật này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn, khiến nhiều người cho rằng đây là một dấu hiệu về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người đẹp.

Cô và Hoa hậu Thiên Ân đang gây bão vì màn tương tác trên mạng xã hội

Bối cảnh những đồn đoán kéo dài

Trước tương tác này, Kỳ Duyên và Thiên Ân đã nhiều lần vướng vào nghi vấn hẹn hò. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí, cũng như có những tương tác thân thiết trên các nền tảng mạng xã hội. Những hành động này đã khiến công chúng liên tục đặt câu hỏi về mối quan hệ thực sự của họ trong suốt thời gian qua.

Giữa năm 2024, mối quan hệ giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao

Dù chưa một lần chính thức lên tiếng xác nhận, sự gắn bó của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Cặp Hoa hậu Vbiz còn công khai xuất hiện chung trong các sự kiện

Quan điểm cá nhân về tình cảm

Từ khi hoạt động trong showbiz, Hoa hậu Kỳ Duyên luôn kín tiếng về đời tư và chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm nào. Cô từng chia sẻ quan điểm rằng bản thân luôn muốn tự chủ về kinh tế và không phụ thuộc vào người yêu. Đối với cô, sự chân thành và chí cầu tiến trong công việc là những phẩm chất quan trọng nhất ở một người bạn đời.

Về phía Đoàn Thiên Ân, cô cũng từng vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Phát La sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng phủ nhận và cho biết họ chỉ là bạn bè thân thiết trong một nhóm chơi chung có nhiều nghệ sĩ khác. Thiên Ân từng bày tỏ mong muốn công chúng quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động nghệ thuật và dự án cộng đồng của mình.