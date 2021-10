Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV gồm 13 đại biểu, trong đó, có 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương dự họp tại Nhà Quốc hội, 7 đại biểu cư trú và làm việc tại Nghệ An dự họp trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An.