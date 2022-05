Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Thúc đẩy quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, sâu rộng, hiệu quả Chương trình tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa kết thúc tốt đẹp, tạo động lực thúc đẩy quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII trong bối cảnh mới của đất nước.



Xem xét, thông qua 5 dự án Luật



Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết với nhiều nội dung nhằm tiếp tục thực hiện chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi kinh tế, hỗ trợ người dân, người lao động trong điều kiện bình thường mới.



Cụ thể, những dự án Luật, Nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.



Quốc hội cũng cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).



Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020... Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước.



Quốc hội xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư 5 Dự án: Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; xem xét việc tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 đến năm 2020 - 2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.



Đáng chú ý, Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.



Quốc hội nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội cũng xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (trong đó có việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và nội dung liên quan đến dự án đường Hồ Chí Minh).



Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ họp



Kỳ họp thứ 3 là kỳ họp trực tiếp dài nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sau khi dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. Với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, Kỳ họp đã thu hút sự chú ý và kỳ vọng lớn của nhân dân cả nước. Trong đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn - điểm nhấn quan trọng của Kỳ họp tiếp tục nhận được sự quan tâm của cử tri.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày. Theo thông lệ, tại Kỳ họp giữa năm, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.



Liên quan đến quy trình lựa chọn nội dung chất vấn, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, theo quy định, đến ngày 23/5 mới là thời hạn để các đoàn đại biểu Quốc hội gửi báo cáo về nội dung đề nghị chất vấn. "Đến nay, chúng tôi đã nhận được 18 báo cáo của các đoàn đại biểu Quốc hội; trong đó đã có 29 nhóm vấn đề liên quan đến Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, 14 bộ trưởng, trưởng ngành. Các quy trình, thủ tục đang được tiến hành theo quy định", ông Bùi Văn Cường cho hay.



Để tổ chức thành công Kỳ họp, thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, đặc biệt là các điều kiện bảo đảm tổ chức Kỳ họp.



Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh với tỷ lệ lây nhiễm, tử vong đã được kiểm soát, bảo đảm an toàn. Việt Nam cũng thực hiện trạng thái bình thường mới, do đó Kỳ họp thứ 3 được tổ chức theo hình thức tập trung. Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Bộ Y tế xem xét thấu đáo, kỹ lưỡng, thực hiện xét nghiệm cho tất cả các đại biểu, khách mời, phóng viên báo chí... Trong quá trình tiến hành Kỳ họp, nếu cần thiết, Văn phòng Quốc hội tiếp tục xem xét việc xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra, Văn phòng Quốc hội cũng dự phòng khu vực để nếu có đại biểu dương tính với SARS-CoV-2 sẽ bố trí ăn nghỉ và họp trực tuyến tại đó.



Phát huy kinh nghiệm của các kỳ họp trước, công tác chuẩn bị tiếp tục được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm mọi điều kiện, công tác thông tin, tuyên truyền… để Kỳ họp thứ 3 diễn ra thông suốt, an toàn, hiệu quả và thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước.