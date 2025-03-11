Thứ Hai, 3/11/2025
Kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thông qua 19 Nghị quyết

Thành Duy 03/11/2025 17:39

Chiều 3/11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, kịp thời quyết định những vấn đề cấp thiết, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

bna_img_5890.jpg
Quang cảnh Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

bna_img_5693.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Tạo cơ sở pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 19 tờ trình và Dự thảo Nghị quyết, gồm 8 Nghị quyết quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách; 11 Nghị quyết cá biệt, gồm: 3 Nghị quyết thuộc lĩnh vực nông nghiệp - môi trường, 8 Nghị quyết thuộc lĩnh vực ngân sách, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia.

Sau gần một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 33 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

bna_img_5940.jpg
Các đồng chí chủ tọa chủ trì, điều hành Kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 19 Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để thực hiện các công trình, dự án quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương cũng như của tỉnh; phân bổ các nguồn ngân sách; quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

bna_img_5877.jpg
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Quy định chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội ngoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện trong lĩnh vực Tư pháp.

bna_img_5774.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo các tờ trình, Dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp. Ảnh: Thành Duy
bna_img_5831.jpg
Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội xã Đô Lương giai đoạn 2026 - 2030; thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

bna_img_5897.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Thúy An phát biểu thảo luận về Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Ảnh: Thành Duy
bna_img_5880.jpg
Các đại biểu biểu quyết các Dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Triển khai đồng loạt, đồng bộ để các Nghị quyết vừa được thông qua phát huy hiệu quả

Phát biểu bế mạc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung triển khai đồng loạt, đồng bộ để các Nghị quyết vừa được thông qua phát huy hiệu quả.

bna_img_5739.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh, bảo đảm công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân.

bna_img_5817.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Thời gian từ nay đến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 không còn nhiều; khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung rất quan trọng, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, đảm bảo đúng quy trình, quy định; khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp gửi về Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo sự phân công.

bna_img_5811.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các công tác thẩm tra các báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo phân công đảm bảo chất lượng; rà soát kỹ các Dự thảo Nghị quyết theo lĩnh vực sau thẩm tra, tiếp thu, giải trình của các cơ quan chủ trì soạn thảo trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Đồng thời, các đại biểu HDNĐ dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, tham gia ý kiến tại kỳ họp, góp phần phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND tỉnh.

bna_img_5797.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Hướng đến Kỷ niệm 43 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc mừng, tri ân đến các thầy giáo, cô giáo, những người công tác trong ngành Giáo dục; ghi nhận, biểu dương những đóng góp của ngành Giáo dục trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh nhà.

Danh sách 19 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(1). Nghị quyết phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 bổ sung cho ngân sách tỉnh Nghệ An để đầu tư trở lại theo quy định tại Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội.

(2). Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách địa phương.

(3). Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thuỷ sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(4). Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(5). Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về việc thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

(6). Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội xã Đô Lương giai đoạn 2026 - 2030.

(7). Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(8). Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(9). Nghị quyết thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

(10). Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (nay là xã Mậu Thạch, tỉnh Nghệ An).

(11). Nghị quyết phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(12). Nghị quyết về việc điều chỉnh phân bổ kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025.

(13). Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 (đợt 2) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(14). Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của HĐND thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, 2024 cho các đơn vị, địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền 02 cấp.

(15). Nghị quyết điều chỉnh phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 17/6/2025 của HĐND thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 cho các đơn vị, địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền 02 cấp.

(16). Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch vốn năm 2025 (đợt 3) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(17). Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội ngoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(18). Nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trong lĩnh vực Tư pháp.

(19). Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

