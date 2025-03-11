Thời sự Kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thông qua 19 Nghị quyết Chiều 3/11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, kịp thời quyết định những vấn đề cấp thiết, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tạo cơ sở pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 19 tờ trình và Dự thảo Nghị quyết, gồm 8 Nghị quyết quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách; 11 Nghị quyết cá biệt, gồm: 3 Nghị quyết thuộc lĩnh vực nông nghiệp - môi trường, 8 Nghị quyết thuộc lĩnh vực ngân sách, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia.

Sau gần một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 33 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các đồng chí chủ tọa chủ trì, điều hành Kỳ họp.

HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 19 Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để thực hiện các công trình, dự án quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương cũng như của tỉnh; phân bổ các nguồn ngân sách; quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu tại Kỳ họp.

Quy định chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội ngoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện trong lĩnh vực Tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo các tờ trình, Dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp.

Quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội xã Đô Lương giai đoạn 2026 - 2030; thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại biểu Nguyễn Thị Thúy An phát biểu thảo luận về Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết các Dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp.

Triển khai đồng loạt, đồng bộ để các Nghị quyết vừa được thông qua phát huy hiệu quả

Phát biểu bế mạc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung triển khai đồng loạt, đồng bộ để các Nghị quyết vừa được thông qua phát huy hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh, bảo đảm công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Thời gian từ nay đến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 không còn nhiều; khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung rất quan trọng, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, đảm bảo đúng quy trình, quy định; khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp gửi về Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo sự phân công.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các công tác thẩm tra các báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo phân công đảm bảo chất lượng; rà soát kỹ các Dự thảo Nghị quyết theo lĩnh vực sau thẩm tra, tiếp thu, giải trình của các cơ quan chủ trì soạn thảo trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Đồng thời, các đại biểu HDNĐ dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, tham gia ý kiến tại kỳ họp, góp phần phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Hướng đến Kỷ niệm 43 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc mừng, tri ân đến các thầy giáo, cô giáo, những người công tác trong ngành Giáo dục; ghi nhận, biểu dương những đóng góp của ngành Giáo dục trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh nhà.