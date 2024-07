Kinh tế Ký kết chương trình phối hợp giữa Báo Nông thôn ngày nay và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Chiều 12/7, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Báo Nông thôn ngày nay tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2028.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Hoài - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay; ông Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: Quang An

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay cho biết: “Toàn địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.172 tổ, hội nông dân nghề nghiệp; 69 chi hội nông dân nghề nghiệp và 499.753 hội viên nông dân. Chúng tôi hy vọng, trước mắt, chương trình hợp tác ký kết của Báo Nông thôn ngày nay và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sẽ phát hành báo điện tử Dân Việt tới hội viên tỉnh Nghệ An.

2 đơn vị thực hiện ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Quang An

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động kết nối giữa hội với hội viên, nông dân thông qua internet, mạng xã hội; xây dựng, phát triển các nhóm hội viên nòng cốt, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cung cấp thông tin chính thống, định hướng cho hội viên, nông dân; hỗ trợ nông dân chuyển đổi số và liên kết sản xuất.

Báo Nông thôn ngày nay trao quà tới gia đình hội viên nông dân nghèo trên địa bàn. Ảnh: Quang An

“ Nội dung trọng tâm thời gian tới là tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của Báo Nông thôn ngày nay/ điện tử Dân Việt trong công tác tuyên truyền của hội, coi đây là tài liệu bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ hội và là tài liệu chính phục vụ sinh hoạt chi hội, tổ hội nông dân Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Các mục tiêu cụ thể trong thời gian tới bao gồm: Phấn đấu từ tháng 1/2025 trở đi, 100% cán bộ, trên 20% hội viên nông dân tỉnh Nghệ An thường xuyên đọc báo điện tử Dân Việt. Đến hết tháng 10/2024, có 100% cán bộ và ít nhất 15% hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An cài đặt App Báo Dân Việt.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho Báo Nông thôn ngày nay. Ảnh: Quang An

Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội; giới thiệu các mô hình, điển hình phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào khởi nghiệp sáng tạo của nông dân Nghệ An; quảng bá hình ảnh tiềm năng, lợi thế nông nghiệp, nông thôn, nông sản tiêu biểu Nghệ An trên báo Nông thôn ngày nay/ điện tử Dân Việt.

Phối hợp tuyên truyền, quảng bá rộng rãi, kịp thời các hoạt động tuyên dương điển hình xuất sắc trong phong trào nông dân, các hoạt động lớn do Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức như: Tuyên dương nông dân Nghệ An xuất sắc (5 năm 2 lần); Tuyên dương chi hội trưởng xuất sắc (5 năm 2 lần); “Chợ phiên OCOP Nghệ An” (1 năm 1 lần); Giải Bóng chuyền nông dân Nghệ An Cúp “Bông lúa vàng” (3 năm 1 lần)…

Ông Nguyễn Quang Tùng cũng nhấn mạnh trong thời gian tới sẽ giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp tổ chức hội nông dân trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi tin tức, đọc báo Nghệ An, báo Nông thôn ngày nay, vì đây là những cơ quan báo chí chính thống, đa dạng thông tin, gần gũi với các cấp hội, hội viên.