Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Tỉnh đoàn

Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện và tham gia giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, nghề nghiệp và việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở, phát huy mạnh mẽ vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đại diện các Ban và đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn đề cập đến những vấn đề cần tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đặc biệt, việc thực hiện Chương trình phối hợp phải đảm bảo thiết thực, đạt kết quả cao và gắn với tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh triển khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.