Ký kết hợp tác giữa Công ty Điện lực Nghệ An và các chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Nghệ An

Sáng 24/9, tại Hội trường Công ty Điện lực Nghệ An diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thu hộ tiền điện không dùng tiền mặt qua tài khoản hệ thống ngân hàng giữa Công ty Điện lực Nghệ An và các chi nhánh Agribank tại Nghệ An.



Dự buổi lễ về phía Công ty Điện lực Nghệ An có đồng chí Bành Hồng Hiển- Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn.

Về phía Agribank Nghệ An có các đồng chí Trần Văn Đức – Phó Giám đốc Agribank Nghệ An; Nguyễn Ngọc Hoàn – Giám đốc Agribank Tây Nghệ An; Trương Quốc Bảo - Giám đốc Agribank Nam Nghệ An.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Trong những năm vừa năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã từng bước hiện đại hóa, thay đổi mạnh mẽ các nghiệp vụ kinh doanh và dịch vụ khách hàng, góp phần tạo tiền đề cho các phương thức thanh toán điện tử và giao dịch điện tử giữa EVN và khách hàng. Tập đoàn cũng chủ trương thực hiện mở rộng kết nối, hợp tác thu tiền điện với tất cả các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Việc phát triển khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, của UBND tỉnh Nghệ An và của Ngành điện, luôn được Công ty Điện lực Nghệ An xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển đánh giá cao sự hợp tác, đồng hành của các chi nhánh Agribank Nghệ An trong quá trình hình thành và phát triển của đơn vị.

Đồng thời khẳng định: Lễ ký kết hợp tác sẽ tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác, phát triển cho cả hai bên nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, phát huy lợi thế của mỗi bên để cùng phát triển, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các bên và góp phần đưa công tác phát triển khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt sang một giai đoạn mới, hướng đến nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của ngành điện.

Thỏa thuận này cũng là một trong các giải pháp cụ thể, hành động thiết thực để Công ty Điện lực Nghệ An nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, từng bước hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị.

Đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch COVID -19 kéo dài và diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường như hiện nay, việc triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt sẽ là một giải pháp tối ưu trong công tác phòng chống dịch và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Phó Giám đốc Agribank Nghệ An Trần Văn Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Đại diện Agribank, ông Trần Văn Đức – Phó Giám đốc Agribank Nghệ An cũng cho biết: Với mạng lưới rộng khắp và không ngừng lớn mạnh, Agribank Nghệ An là ngân hàng thương mại chủ lực trong việc đầu tư vốn cho nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức thực hiện thanh toán này cũng góp phần thực hiện Nghị định 20 của Chính phủ về nâng cao thanh toán không dùng tiền mặt.

Công ty Điện lực Nghệ An ký kết hợp tác với các chi nhánh Ngân hàng Agribank Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Công Ty Điện lực Nghệ An và Ngân hàng Agribank Nghệ An trao biên bản ký kết. Ảnh: Thanh Lê

Các bên đều nhất trí tin tưởng hợp tác lần này sẽ gặt hái nhiều thành công, việc thanh toán tiền điện thông qua tài khoản ngân hàng Agribank sẽ được phủ sóng trên địa bàn toàn tỉnh, thúc đẩy mạnh mẽ thói quen chi tiêu không dùng tiền mặt cho người dân trong tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Sau Lễ ký kết này, các chi nhánh Agribank tại Nghệ An và Công ty Điện lực Nghệ An sẽ tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa 2 bên, đảm bảo cụ thể hóa từng nội dung đã được thỏa thuận, thực hiện đồng bộ, thống nhất triển khai tới từng địa bàn để góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị.