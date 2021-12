Ký kết phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

Dự lễ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Nguyên Nguyên

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có: Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An; Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An. Cùng dự có Hòa Thượng Daichi- Chủ tịch Hội đồng Tịnh độ tông Nhật Bản.



Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh hướng tới mục tiêu vận động, đoàn kết tập hợp tăng ni, phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu dự Lễ ký kết. Ảnh: Nguyên Nguyên

Chương trình ký kết giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Hai bên cũng phối hợp tuyên truyền về văn hóa truyền thống lịch sử Phật giáo Việt Nam, tư tưởng, đạo đức và giá trị nhân văn của Phật giáo trong lòng dân tộc và những hành động, việc làm thiết thực của tăng ni, phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội;

Cùng đó, tăng cường vận động các tổ chức Phật giáo trực thuộc, tăng, ni, phật tử tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Các nội dung phối hợp hai bên phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp với Điều lệ Mặt trận Tổ quốc, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.



Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Nguyên Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá đây là mô hình hoạt động mới trong hoạt động của công tác Mặt trận Tổ quốc các cấp. Trên cơ sở đó, hy vọng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ phát huy được những giá trị tốt đẹp giữa “đạo và đời”, cùng vận động tăng ni, phật tử và nhân dân đoàn kết trong mọi phong trào.

Trước mắt, hai bên tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, cùng với đó, chung tay với toàn xã hội chăm lo đời sống cho nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hy vọng mô hình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ thành công và có thể nhân rộng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An 10 năm thành lập. Ảnh: Nguyên Sơn Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; đồng thời gửi lời chúc mừng tới tất cả các Hòa thượng, tăng ni, phật tử năm mới bình an phát triển.



Dịp này, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc tỉnh, Công an Nghệ An tặng hoa, quà nhân sự kiện ký kết và 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân, tăng ni, phật tử trên địa bàn Nghệ An có nhiều đóng góp công đức.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà ban tổ chức buổi lễ. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Nghệ An cũng tặng Bằng khen cho Đại đức Thích Minh Hải - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh vì những đóng góp trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương tặng Bằng khen cho Đại đức Thích Minh Hải - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: Nguyên Nguyên