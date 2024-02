Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Quy chế phối hợp giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2024 - 2026 gồm 5 nhóm nội dung trọng tâm; trong đó có việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội và quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, chiều ngày 28/02, Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2026.

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lô Thị Kim Ngân - Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; Đại tá Lê Như Cương - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn HĐND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan. Ảnh: Mai Hoa

Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước; có 11/21 đơn vị cấp huyện thuộc địa bàn miền núi và có đồng bào dân tộc với 14,76% dân số toàn tỉnh; trong đó có 27 xã, với 257 thôn, bản biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số - là địa bàn hoạt động chính của Bộ đội Biên phòng Nghệ An trong việc đảm bảo an ninh biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đây cũng là đối tượng và địa bàn được Ban Dân tộc HĐND tỉnh quan tâm để tham mưu HĐND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách và phối hợp với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại tá Lê Như Cương – Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu điều hành thảo luận dự thảo quy chế phối hợp Ảnh: Mai Hoa

Thời gian qua, dù chưa ký kết chương trình phối hợp, nhưng giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động có những phối hợp, trao đổi thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi bên liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ an ninh quốc gia khu vực biên giới và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là ma tuý, buôn bán người; triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh tham dự lễ ký kết quy chế. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi, thảo luận các nội dung phối hợp trọng tâm và ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2024 – 2026.

Đại tá Nguyễn Văn Hậu - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tích cực, nỗ lực với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo lan toả mạnh mẽ ra xã hội, cộng đồng chăm lo bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào khu vực biên giới. Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đã chủ động tham mưu HĐND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách về đồng bào dân tộc nhằm tháo gỡ các khó khăn, nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao cuộc sống cho đồng bào ngày càng ấm no.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu, việc phối hợp giữa hai bên cần lượng hoá bằng các sản phẩm cụ thể, thiết thực. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng mong muốn: Thông qua ký kết quy chế phối hợp, 2 cơ quan sẽ phối hợp tốt hơn, nỗ lực cao hơn, tạo sự cộng hưởng sức mạnh, lan toả và làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan; thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc trong tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc khu vực biên giới Nghệ An nói riêng phát triển ấm no, hạnh phúc và đồng bào gắn bó, có ý thức trách nhiệm cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới.

Đồng chí Quế Thị Trâm Ngọc - Phó trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh thông qua dự thảo quy chế phối hợp giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giai đoạn 2024 - 2026, gồm 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, 2 cơ quan đã thống nhất nội dung phối hợp cụ thể trên 5 nhóm nội dung trọng tâm như sau:

Phối hợp thực hiện các văn bản về quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới.

Phối hợp kiến nghị về chủ trương, chính sách liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2024 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

Phối hợp giám sát, khảo sát việc thực hiện pháp luật, chính sách dân tộc; các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền; an ninh biên giới quốc gia.

Phối hợp trong công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân khu vực biên giới ở vùng dân tộc thiểu số.

Phối hợp trao đổi các thông tin giúp cho việc phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Mai Hoa