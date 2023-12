Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 21/12, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức chương trình làm việc giữa Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh với lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam để bàn nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp giai đoạn 2023 - 2028. Đồng thời, ký quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tính đến tháng 12/2023, tổng số lao động trong các khu công nghiệp là hơn 32.000 người. Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam quản lý 60 đơn vị công đoàn cơ sở.

Trong 5 năm qua, xác định Khu Kinh tế Đông Nam là địa bàn tập trung doanh nghiệp và đông công nhân, lao động khu vực ngoài Nhà nước, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và các đơn vị thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám và Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hàng năm, tổ chức công đoàn đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức giám sát tại các doanh nghiệp về chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội. Đồng thời, nắm tình hình quan hệ lao động, hướng dẫn kịp thời , tư vấn giải quyết và giám sát thực hiện biên bản giải quyết ngừng việc tập thể tại các đơn vị đã xảy ra đình công trái pháp luật.

Việc hướng dẫn huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ, khám sức khỏe định kỳ được đảm bảo. Đến nay, 85% doanh nghiệp đã kiện toàn, thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên; 80% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ.

Đã có 74% doanh nghiệp xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, trong đó, có nhiều quy định, điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với luật. Tính đến năm 2023, tỷ lệ công nhân được tham gia ký hợp đồng lao động đạt 97,3%.

Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam Hoàng Thị Thu Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hoạt động chăm lo, động viên đoàn viên, người lao động đã được quan tâm, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam đã khảo sát, đề xuất hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, với tổng số tiền được hỗ trợ 265 triệu đồng.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phòng, chống dịch Covid -19, khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất”; phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… được tổ chức triển khai có hiệu quả. Trong 5 năm qua, có nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Hội nghị lắng nghe 9 lượt ý kiến quan trọng đến từ các đại biểu để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám khẳng định, thời gian tới, Khu Kinh tế Đông Nam sẽ đón nhận nhiều sự đổi thay mạnh mẽ, trong đó có sự mở rộng lớn về diện tích, quy mô, số lượng doanh nghiệp trực thuộc... Điều này đặt ra nhiều thách thức trong việc vận hành hoạt động của tổ chức công đoàn.

Để đáp ứng với những yêu cầu mới đặt ra từ thực tiễn, tổ chức công đoàn tại Khu Kinh tế Đông Nam cần xác định rõ mục tiêu mình cần đạt được để xây dựng phương pháp điều hành, tiếp cận, xử lý vấn đề nảy sinh một cách có chiều sâu. Trong đó, chú trọng sự đổi mới liên quan đến con người, bộ máy và phát huy vai trò của lực lượng công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp.

Tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam giai đoạn 2023 - 2028. Ảnh: Thanh Quỳnh

Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra.

Quy chế phối hợp có 9 nội dung trọng tâm. Trong đó, chú trọng các vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền và quá trình giám sát, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện pháp luật về lao động, như hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác an toàn vệ sinh lao động, bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các quy định khác của pháp luật lao động.

Đồng thời, sự phối hợp được triển khai hiệu quả hơn nữa trong việc thành lập công đoàn cơ sở và huy động các nguồn lực xã hội, nhằm hỗ trợ xây dựng phong trào và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động.