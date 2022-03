Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Bộ đội Biên phòng; Cục Hải quan tỉnh Nghệ An và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến từ Công an tỉnh đến Công an các địa phương.

Diễn văn Lễ kỷ niệm nêu rõ: ra đời trong bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia hoạt động tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng, các thủ đoạn mua chuộc để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Tuy nhiên, với ý chí và quyết tâm cao, tinh thần mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, trong 25 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, các tầng lớp nhân dân, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về nhiều mặt; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ và hy sinh, thực hiện nghiêm lời tuyên thệ thiêng liêng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tặng lãng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy. Ảnh: Đức Vũ Trong chặng đường 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ hơn 18 nghìn vụ, 22 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 800kg heroin, 1.800kg MTTH, 1.114kg thuốc phiện… Ngoài ra, đã tổ chức truy bắt thành công hơn 200 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy.



Ghi nhận những thành tích đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đã được Nhà nước tặng thưởng 02 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 02 Huân chương Chiến công hạng Ba và hàng trăm Bằng khen, Giấy khen của các cấp trao tặng. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"; có 02 đồng chí được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Nghệ An. Ảnh: Đức Vũ Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ghi nhận, biểu dương về những thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua, đã được Bộ Công an đánh giá là một trong những đơn vị đánh án bài bản và có hiệu quả nhất cả nước. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu 05 nhiệm vụ trọng tâm đối với lực lượng, trong đó tiếp tục nâng cao hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy nhằm "chặn cung, giảm cầu"; chú trọng vừa triển khai các giải pháp đấu tranh, triệt xóa các đường dây, điểm bán lẻ, tụ điểm phức tạp về ma túy để chuyển hóa, "làm giảm, làm sạch" địa bàn. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh tặng quà động viên thân nhân liệt sỹ Đại úy Sầm Quốc Nghĩa. Tại buổi lễ trang trọng này, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh dành sự tri ân sâu sắc đối với các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An qua các thời kỳ và đặc biệt là liệt sỹ Sầm Quốc Nghĩa và thân nhân gia đình liệt sỹ.



Dịp này, Công an Nghệ An đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy./.