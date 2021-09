Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm và trao tặng bức trướng của UBND tỉnh chúc mừng lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN. Ảnh: Đức Vũ

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng Cảnh sát PCCC cả nước nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An nói riêng đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận chống "giặc lửa" qua các thời kỳ.

Đặc biệt, trải qua quá trình tách nhập, mặc dù mô hình tổ chức, bộ máy có nhiều thay đổi, nhưng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An luôn nắm chắc tình hình, tham mưu nhạy bén, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mang tầm chiến lược, toàn diện, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác PCCC.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Vũ Những thành tích đạt được của lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các mặt trong công tác PCCC&CNCH, giúp kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.



Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng về những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An trong chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.