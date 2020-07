Kỷ niệm 67 năm Ngày quật khởi của nhân dân Cuba

Quang cảnh lễ kỷ niệm và buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau nhìn lại Cuộc tiến công vào trại lính Moncada của các thanh niên yêu nước Cuba do luật sư trẻ tuổi Fidel Castro trực tiếp chỉ huy cách đây 67 năm.

Sự kiện này đã mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước Cuba, đưa cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba đi đến thắng lợi ngày 01/01/1959 - chấm dứt 5 thế kỷ đô hộ của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập cho đất nước.

Với tinh thần Moncada bất diệt, tinh thần quốc tế cao cả và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba do Chủ tịch Fidel Castro đứng đầu, nhân dân Cuba đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật và an sinh xã hội, luôn thể hiện sự kiên cường trên con đường đấu tranh cách mạng của mình khiến cho nhân dân thế giới khâm phục.

Ông Hồ Ngọc Sỹ - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hồ Ngọc Sỹ - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, sự kiện các thanh niên yêu nước thực hiện cuộc tấn công vào trại lính Moncada có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba. Việc Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm và gặp mặt dịp này thêm một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân Việt Nam và nhân dân Cuba. Qua đó, thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công vun đắp.

Thời gian qua, Việt Nam đã thành lập các đội tình nguyện quốc tế thực hiện chuyển giao kỹ thuật và con giống giúp Cuba phát triển sản xuất nông nghiệp. Về phía Cuba tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong công nghệ mía đường, chế biến phụ phẩm từ mía đường, tư vấn xây dựng giám sát khu liên hợp thể thao…

Rạng sáng ngày 26/7/1953, một nhóm thanh niên tiến bộ do Fidel Castro lãnh đạo đã tấn công vào trại lính Moncada - mở đầu giai đoạn đấu tranh cách mạng giành lại nền độc lập cho nhân dân Cuba. Ảnh minh họa: TTXVN

Là chuyên gia kinh tế đang công tác tại Nghệ An, ông Alex Gonzades chia sẻ tại buổi gặp mặt: Bất cứ hoàn cảnh nào, trong tâm trí nhân dân Cuba luôn coi Việt Nam là người bạn thủy chung và vô cùng thân thiết. Tình đoàn kết Việt Nam - Cuba luôn là nguồn sức mạnh to lớn giúp cho thế hệ hôm nay có thêm động lực vượt qua mọi khó khăn để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Có hơn 5 năm được làm việc tại Nghệ An và một số tỉnh, thành thuộc khu vực Bắc miền Trung của Việt Nam, ông Alex Gonzades mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội trong hợp tác phát triển kinh tế với Nghệ An. Trong đó, chú trọng đến việc quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của Nghệ An tới thị trường quốc tế nói chung, đất nước Cuba nói riêng.

Ông Alex Gonzades - chuyên viên kinh tế người Cuba đang làm việc tại Nghệ An và khu vực Bắc miền Trung mong muốn quảng bá những sản phẩm nông nghiệp của Nghệ An tới bạn bè quốc tế nói chung và đất nước Cuba nói riêng. Ảnh: Thanh Quỳnh