Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2025): Xứng đáng là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên số

Với hơn 700.000 đoàn viên, chiếm gần 22,5% dân số toàn tỉnh, thanh niên Nghệ An đang là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực từ học tập, lao động đến tình nguyện vì cộng đồng. Trong kỷ nguyên mới, họ không chỉ là người thụ hưởng thành quả của thời đại mà còn là những người kiến tạo, viết tiếp hành trình phát triển quê hương bằng trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2025), Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An.

P.V: Giữa dòng chảy biến động của thời đại số với vô vàn cơ hội, thách thức đan xen, theo đồng chí thanh niên Nghệ An đã phát huy điểm mạnh của mình như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy: Đúng là thế giới đang chuyển mình với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và khoa học, công nghệ. Cùng với đó, đất nước ta đứng trước vận hội lịch sử, thực hiện những giải pháp đột phá như sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng… để mở đường cho một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tuổi trẻ Nghệ An trong Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trên hành trình ấy, có thể khẳng định một điều rằng: Thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Nghệ An nói riêng đã và đang từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt, đặc biệt, trong các lĩnh vực như khởi nghiệp sáng tạo và hội nhập quốc tế. Nhiều bạn trẻ hiện nay không chỉ khởi nghiệp trên chính quê hương mà còn mạnh dạn vươn ra thế giới. Tiêu biểu như dự án sáng lập phần mềm GoStream của CEO Nghiêm Tiến Viễn đã ghi dấu ấn với việc trở thành Quán quân Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia Techfest 2020 và đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp thế giới - Startup World Cup 2021 tại Mỹ.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 1.575 mô hình kinh tế của thanh niên, 20 câu lạc bộ "Thanh niên phát triển kinh tế", 17 mô hình Hợp tác xã thanh niên và 57 tổ hợp. Các mô hình này đang hoạt động hiệu quả, từng bước giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển của kinh tế toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao giải Nhì cho nhóm tác giả Dự án Craftverse - Kết nối tinh hoa, lan tỏa giá trị thủ công mỹ nghệ cho nhóm bạn trẻ Nghệ An. Ảnh: T.P

Ở thanh niên Nghệ An hôm nay, "chất Nghệ" được thể hiện rõ qua truyền thống hiếu học, ý chí vươn lên và khát vọng khẳng định bản thân. Nhiều bạn trẻ đã ghi dấu ấn tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế. Đồng thời, đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật, các cuộc thi Olympic chuyên ngành và các giải thưởng nghiên cứu khoa học trẻ. Không ít bạn trẻ bước ra từ mái trường quê hương đã được nhận các học bổng danh giá ở nước ngoài và sau khi tốt nghiệp đã trở về đóng góp cho quê hương. Những thành tích ấy không chỉ khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của tuổi trẻ Nghệ An, mà còn tiếp nối truyền thống hiếu học của những thế hệ cha anh đi trước.

Một điều đặc biệt đó là các chương trình đồng hành cùng thanh niên đã góp phần tạo ra môi trường rèn luyện, trưởng thành cho lớp trẻ, góp phần định hướng giá trị sống đẹp, sống có ích. Minh chứng rõ nét nhất là thời gian mà Nghệ An phải gánh chịu những cơn bão, lũ nặng nề. Dù gia đình nhiều đoàn viên, thanh niên cũng bị tổn thất, nhưng họ đã tiên phong thành lập hơn 400 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Hàng nghìn thanh niên Nghệ An tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.Q Hàng nghìn thanh niên Nghệ An tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.Q Thanh niên Nghệ An hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhiều thanh niên còn là cầu nối đưa hàng nghìn suất quà, nhu yếu phẩm, áo ấm, sách vở đến với người dân và học sinh vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ, thể hiện tinh thần xung kích, sẻ chia vì cộng đồng của tuổi trẻ Nghệ An hôm nay.

P.V: Thách thức lớn nhất của thanh niên trong kỷ nguyên mới không chỉ là công việc hay kỹ năng, mà còn là tư duy và bản lĩnh. Đồng chí có thể chia sẻ những câu chuyện cụ thể, nơi thanh niên đã vượt qua giới hạn của bản thân để tạo ra những thành quả lan tỏa trong cộng đồng?

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy: Tôi hoàn toàn đồng ý rằng, thách thức lớn nhất của thanh niên trong kỷ nguyên mới không chỉ nằm ở công việc hay kỹ năng mà sâu xa hơn là tư duy và bản lĩnh, khả năng đứng vững, dám khác biệt và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Trong thời đại công nghệ, khi cơ hội và thách thức đến cùng lúc, khi mọi thứ thay đổi quá nhanh thì bản lĩnh chính là “la bàn” giúp thanh niên giữ được hướng đi, giữ được giá trị cốt lõi của bản thân.

Tuổi trẻ Nghệ An tặng cờ cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ảnh: Thanh Quỳnh

Và tôi rất tự hào vì ở Nghệ An có nhiều bạn trẻ đã thể hiện được điều đó bằng những câu chuyện rất đẹp, rất truyền cảm hứng. Có thể kể đến anh Nguyễn Khắc Cường (SN 1986) - người con của phường Trường Vinh. Sinh ra với đôi chân nhiều khiếm khuyết, sức khỏe yếu với tuổi thơ đầy mặc cảm và cô đơn. Nhưng chính trong những ngày tưởng chừng khó khăn ấy, anh đã học cách đứng dậy, chọn sống tích cực và cống hiến bằng trái tim đầy yêu thương. Anh đã học và tốt nghiệp đại học, gắn bó với nghề dạy trẻ dưới mái ấm do mình sáng lập dành cho các em bé tự kỷ, chậm phát triển.

Bên cạnh công việc giảng dạy, anh còn là thủ lĩnh năng động trong công tác Đoàn, sáng lập và dẫn dắt Tổ chức hoạt động xã hội “Thanh niên vì cộng đồng Nghệ An 37”. Suốt 15 năm qua, anh đã cùng với các tình nguyện viên rong ruổi khắp các nẻo đường xứ Nghệ, mang yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, tổ chức trao từ 30 - 70 triệu đồng cho các chương trình thiện nguyện.

Với nỗ lực bền bỉ, anh được nhận nhiều Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UBND tỉnh và là đại biểu tiêu biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức chính trị xã hội, giai đoạn 2020- 2025. Từ một người khuyết tật, Nguyễn Khắc Cường đã vươn lên trở thành người thầy, người thủ lĩnh thanh niên, gieo những hạt giống yêu thương và truyền cảm hứng sống đẹp đến cộng đồng.

Anh Nguyễn Khắc Cường được nhận nhiều Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UBND tỉnh.

Hoặc tấm gương của chị Trần Thị Hồng Thắm - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quỳnh Lưu (cũ). Từ tình yêu với làng nghề muối truyền thống, chị Thắm đã nghiên cứu, tìm cách nâng tầm giá trị hạt muối quê hương, giúp tăng thu nhập cho người dân vùng biển. Điều đáng trân trọng là khởi đầu, hành trình của chị gặp không ít hoài nghi.

Nhiều người cho rằng “muối thì ai mà chẳng làm, có gì để đổi mới”. Nhưng chính điều đó lại trở thành động lực để chị Thắm chứng minh rằng: Nếu biết sáng tạo và tận dụng thế mạnh địa phương, thì ngay cả hạt muối bình dị cũng có thể trở thành sản phẩm đặc biệt. Các sản phẩm này liên tiếp gặt hái nhiều giải thưởng về khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và Quốc gia.

Đó là những minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Nghệ An ngày nay.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng với lực lượng thanh niên tiêu biểu của tỉnh tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Thanh Quỳnh

P.V: Sau việc sáp nhập, tinh gọn, nhiều ý kiến cho rằng, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Theo đồng chí, thanh niên cần thích nghi ra sao để không bị "tụt lại phía sau", mà vẫn tận dụng tối đa cơ hội?

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy: Việc sáp nhập trong thời gian qua là một chủ trương đúng đắn, thể hiện tinh thần đổi mới hệ thống chính trị và phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới. Đây thực sự vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với tổ chức Đoàn - Hội cũng như đối với mỗi đoàn viên, thanh niên.

Cơ hội là ở chỗ, quá trình sáp nhập giúp chúng ta có điều kiện hợp lực nguồn lực, đồng bộ về chỉ đạo, từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp lớn hơn để chăm lo, hỗ trợ thanh niên. Nhưng thách thức cũng không nhỏ, đó là làm sao để thanh niên nhanh chóng thích ứng với mô hình mới, không bị “khoảng trống” trong tổ chức hay lúng túng trong định hướng hoạt động.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An - Nguyễn Thị Phương Thúy đến thăm, động viên và trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn xã Tương Dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để thế hệ thanh niên thời đại mới không “bị bỏ lại phía sau”, chúng tôi tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá: Đột phá trong công tác giáo dục; Đột phá trong phương pháp, cách thức để là hạt nhân kết nối tập hợp thanh niên; Đột phá trong các phong trào hành động cách mạng và đột phá trong xây dựng tổ chức hội, vững mạnh về tổ chức, linh hoạt về phương thức.

Qua đó, đã tạo động lực để thanh niên Nghệ An không chỉ thích ứng nhanh mà còn tiên phong dẫn dắt trong thời kỳ mới, khẳng định vai trò và khát vọng cống hiến.

Sự cống hiến ấy được thể hiện rõ nét khi năm vừa qua, thanh niên Nghệ An đã thành lập gần 200 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ chính quyền và người dân triển khai về thủ tục hành chính, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 104.178 lượt thanh thiếu nhi và người dân. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, các tổ chức Đoàn - Hội đã tham gia cải tạo, làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng giá trị 1 tỷ 408 triệu đồng; tham gia xóa 49 ngôi nhà tạm, nhà dột nát với tổng giá trị hơn 1 tỷ 720 triệu đồng. Bên cạnh đó, tuổi trẻ tổ chức 93 hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật thu hút 7.020 thanh niên tham gia. Mỗi phong trào, mỗi hành động đang từng bước lan tỏa ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Tuổi trẻ Nghệ An triển khai nhiều công trình số hóa di tích trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh Tuổi trẻ Nghệ An triển khai nhiều công trình số hóa di tích trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

P.V: Với vai trò là Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí có muốn đặt ra thử thách gì cho thanh niên Nghệ An trong 5 năm tới, để họ chứng minh bản lĩnh, sáng tạo và dám dấn thân?

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy: Với vai trò là Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, tôi nhận thức rõ thanh niên xứ Nghệ mang trong mình dòng máu cách mạng, truyền thống hiếu học, cần cù và khát vọng vươn lên.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, chúng ta cần một bước chuyển mình mạnh mẽ hơn để thực sự trở thành lực lượng tiên phong, xứng đáng với sự phát triển của tỉnh nhà theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuổi trẻ huyện Anh Sơn (cũ) gắn mã QR tra cứu thông tin tại Di tích lịch sử Quốc gia Hiệu Yên Xuân, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (cũ) - là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Nghệ An. Ảnh: CSCC

Vì vậy, nếu được trao cơ hội, tôi sẽ mạnh dạn đặt ra thử thách “Thanh niên Nghệ An - kiến tạo tương lai số cho quê hương” - một thử thách đòi hỏi mỗi người trẻ phải chuyển hóa từ “người thụ hưởng” thành “người kiến tạo”, từ tư duy trông chờ sang hành động chủ động, sáng tạo ngay trên mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống.

Trong 5 năm tới, tôi mong mỗi đoàn viên, thanh niên Nghệ An sẽ chứng minh được bản lĩnh - sáng tạo - dấn thân và cùng nhau hiện thực hóa 3 trụ cột: Xung kích chuyển đổi số - Mỗi thanh niên là một công dân số chủ động; Tiên phong khởi nghiệp “xanh” và bền vững; Giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa xứ Nghệ trong thời đại số.

Tôi tin rằng, khi dám bước ra khỏi vùng an toàn và chinh phục những thử thách cụ thể ấy, thanh niên Nghệ An sẽ khẳng định vị thế, góp phần xứng đáng vào mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

P.V: Cảm ơn đồng chí!