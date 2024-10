Nghệ An cuối tuần

Xây dựng Đảng Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy - Nâng cao hiệu quả hoạt động ngang tầm nhiệm vụ Tự hào truyền thống 94 năm, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động văn phòng cấp ủy quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt công tham tham mưu, phục vụ, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay tập trung để chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thời gian qua, những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức mới xuất hiện, gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo ở cả quốc tế và trong nước tác động không nhỏ đến Nghệ An. Bối cảnh đó đòi hỏi công tác xây dựng Đảng phải ngang tầm nhiệm vụ để đưa tỉnh nhà vững bước phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc và cả nước.

Do đó, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc nhằm phản ứng nhạy bén, quyết liệt, xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; đồng thời, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thành Duy

Thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nhắm bắt được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. Văn phòng cấp ủy giúp cho các cơ quan lãnh đạo đầu não nắm tình hình trong toàn Đảng, cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ một cách đắc lực cho công tác lãnh đạo của cấp ủy các cấp, đáp ứng cao nhất yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, phù hợp với tình hình mới.

Theo đó, văn phòng cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của cấp ủy các cấp. Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai thực hiện sát, đúng, kịp thời, linh hoạt quy chế làm việc, chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm, chương trình công tác hàng tháng, hàng tuần của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các ban chỉ đạo của tỉnh như: Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính; Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tháp tùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thực hiện hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư tại Ấn Độ. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, chủ trì và phối hợp tham mưu, biên tập, thẩm định các đề án, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm chất lượng tốt. Đặc biệt, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu, phối hợp để tỉnh tham mưu Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ ban hành các cơ sở chính trị, pháp lý tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới gồm: Nghị quyết số 39/NQ-TW, ngày 18/7/2023 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 137/2024/QH15, ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Quyết định số 1059/QĐ-TTg, ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;…

Văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin, tổng hợp phục vụ lãnh đạo; tham mưu thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; tập trung theo dõi sát sao, kịp thời, đề xuất bổ sung các nội dung, công việc phù hợp với tình hình thực tế cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy dự phiên làm việc của Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực Nghị quyết 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy dự phiên làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 tại Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện tốt công tác văn bản hóa các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp; chuẩn bị chu đáo, kịp thời các nội dung làm việc của cấp ủy. Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, đặc biệt, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các tổ chức Đảng trực thuộc, các tổ chức chính quyền, chuyên môn, đoàn thể để thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Các mặt công tác về hồ sơ, sổ sách, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, hậu cần, tham mưu quản lý tài chính, tài sản đúng quy định, gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Đảng.

Công chức Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện công tác văn thư. Ảnh: Thành Duy

Kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy đúng vào thời điểm toàn Đảng bộ tỉnh đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm “nước rút” thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đồng thời, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh tập trung các nội dung công việc chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Để đáp ứng tốt các nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành trong 94 năm qua, quyết tâm khắc phục những khó khăn, hạn chế; chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, nhất là đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp, lề lối làm việc để xây dựng văn phòng cấp ủy mạnh nhằm thực hiện hiệu quả nhất 2 chức năng cơ bản là tham mưu và phục vụ trực tiếp cho hoạt động của cấp ủy. Đây là 2 nhiệm vụ đan xen, quan hệ mật thiết với nhau. Tham mưu cũng là để phục vụ và trong phục vụ có tham mưu.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão Yagi. Ảnh: Thành Duy

Thứ hai: Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp theo chương trình làm việc toàn khóa. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhằm thực hiện cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo nền tảng vững chắc để bước vào nhiệm kỳ mới.

Thứ ba: Bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Thông tri số 09-TT/TU ngày 10/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch của cấp ủy các cấp, các tiểu ban đại hội để tập trung cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ, công tác theo chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy.

Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Qua đó, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy các cấp; bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực… góp phần để Đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thực sự là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc; là dấu mốc quan trọng xây dựng Đảng bộ tỉnh “mạnh về tư tưởng, vững về tổ chức, sung sức trong chỉ đạo, sáng tạo chớp thời cơ” quyết đưa Nghệ An tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng cấp ủy cấp huyện và tương đương nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2024). Ảnh: Thành Duy

Kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống tốt đẹp: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết sáng tạo, tận tụy chu đáo, giữ vững nguyên tắc”; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tỉnh nhà; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, mỗi cán bộ, công chức, người lao động văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng, tự soi rọi để hoàn thiện bản thân góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị với chất lượng, hiệu quả cao nhất.