Kỷ niệm sinh nhật BIDV tặng khách hàng nhiều niềm vui

Để đem đến cho khách hàng thêm thật nhiều niềm vui nhân kỷ niệm ngày thành lập, BIDV mang đến chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho khách hàng giao dịch trên BIDV SmartBanking và tại các chi nhánh trên toàn quốc từ 22/4/2024 đến 16/6/2024.

Hơn 30.000 phần quà chờ đón quý khách

Quý khách hàng thực hiện một trong các giao dịch sau tại các chi nhánh BIDV sẽ được nhận các phần quà tiện dụng là bình pha trà giữ nhiệt và bộ hộp đựng thực phẩm để cùng người thân và gia đình chia sẻ những niềm vui ngọt ngào bên tách trà và những thực phẩm tươi ngon, hấp dẫn:

Quà tặng bình giữ nhiệt pha trà: Dành tặng khách hàng mở tài khoản Như Ý phí từ 01 triệu đồng trở lên hoặc chuyển tiền quốc tế đi với số tiền từ 5,000 USD trở lên.

Quà tặng hộp đựng thực phẩm: Dành tặng khách hàng gửi tiền từ 01 tỷ đồng kỳ hạn 03 tháng trở lên hoặc 500 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên; khách hàng mở thẻ tín dụng quốc tế; khách hàng vay vốn giải ngân dư nợ từ 500 triệu đồng trở lên (không bao gồm vay thấu chi quay vòng, cầm cố giấy tờ có giá).

Hơn 30.000 voucher giá trị đối với khách hàng giao dịch trên BIDV SmartBanking

BIDV tặng mã ưu đãi giảm 50% giá trị giao dịch, tối đa 67.000 VND cho mỗi giao dịch mua sắm trên SmartBanking, áp dụng với khách hàng lần đầu thực hiện dịch vụ mua sắm. Mỗi khách hàng được sử dụng mã 1 lần và áp dụng cho 4.000 khách hàng đầu tiên nhập mã YEUBIDV mỗi tuần.

Giao dịch mua sắm bao gồm: Đặt taxi, đặt vé máy bay, đặt vé tàu, đặt vé xe, đặt vé xem phim, đặt khách sạn, đặt hoa, đặt giao hàng.

Quay số may mắn hàng tuần trúng vàng và tiền mặt

Khách hàng thực hiện các giao dịch mua sắm, topup, thanh toán hóa đơn sẽ được tham gia chương trình quay số trong tuần xét thưởng với giải đặc biệt là 01 chỉ vàng PNJ 999.9 và 10 giải may mắn, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Bên cạnh các chương trình khuyến mại hấp dẫn, quý khách hàng sẽ luôn được BIDV đồng hành cùng các sản phẩm dịch vụ với ưu đãi tốt nhất thị trường như vay mua nhà, vay sản xuất kinh doanh, gói sản phẩm dành cho khách hàng tiểu thương, hộ kinh doanh, ưu đãi mở Thẻ tín dụng, thanh toán trả góp, hoàn tiền khi chi tiêu…

Ưu đãi mở bán 67 tài khoản độc bản siêu ngắn

Đến hết 30/4/2024, BIDV mở bán 67 tài khoản số đẹp siêu ngắn từ 5 đến 8 chữ số (7777777, 9999999, 68686, 1234567…) phong cách: Đại Phú Quý, Phú Quý, Thần Tài, Lộc Phát, Thăng Tiến, Soi gương, với ưu đãi 30%. Khách hàng có thể mở tài khoản online ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking hoặc tại các chi nhánh BIDV trên toàn quốc.

Mua sắm hoàn tiền tới 42%, nhận thêm quà tới 44 triệu đồng

Chương trình “Sinh nhật vui - Quà đầy túi” từ nay đến hết 30/4/2024 tại tính năng “Mua sắm hoàn tiền” trên BIDV SmartBanking, khách hàng thực hiện các nhiệm vụ như mua sắm, điểm danh mỗi ngày… để nhận lượt đập hộp mở quà sinh nhật với hơn 40,000 voucher giảm giá 20%-50%; tiền mặt mệnh giá đến 5 triệu đồng/giải. Bên cạnh đó, khi mua sắm tại tính năng mua sắm hoàn tiền, khách hàng nhận được hoàn tiền tới 42%, hoàn thêm tới 6% khi thanh toán bằng thẻ BIDV cashback online.

Với các chương trình khuyến mại và ưu đãi hấp dẫn nêu trên, BIDV hy vọng luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy và sẽ nỗ lực hơn nữa để đem tới thêm nhiều niềm vui cho hàng triệu khách hàng trên hành trình phát triển phía trước.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 4 chi nhánh BIDV gồm: chi nhánh Nghệ An, chi nhánh Thành Vinh, chi nhánh Phủ Diễn, chi nhánh Phủ Quỳ; trong đó, chi nhánh Nghệ An với cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, với cách thức bố trí, trang trí tạo sự thuận lợi nhất cho khách hàng đến giao dịch, các thông tin luôn được niêm yết công khai các thủ tục để người dân nắm bắt, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Đặc biệt, BIDV Nghệ An chú trọng cải thiện, nâng cao chất lượng các dịch vụ với cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ, đảm bảo sự tin cậy và hài lòng từ phía khách hàng; đồng thời xây dựng cung cách, thái độ phục vụ, ứng xử vì quyền lợi của khách hàng được đặt lên trên hết. Để đảm bảo mục tiêu phục vụ khách hàng tốt nhất - yếu tố trọng tâm nhằm phát triển bền vững của doanh nghiệp, BIDV Nghệ An chỉ đạo các cấp chuyên môn đào tạo, phát triển đội ngũ có trình độ, năng lực chuyên môn tốt; đặc biệt là khơi dậy khát vọng cống hiến, ý thức tiên phong đổi mới, sáng tạo trong các sản phẩm, quy trình làm việc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số ngân hàng. Đến thời điểm này, đội ngũ cán bộ, nhân viên BIDV Nghệ An có 190 cán bộ; trong đó trình độ chuyên môn thạc sỹ, đại học chiếm 90%.