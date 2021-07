Kỳ Sơn có 21 người về từ Bình Dương bằng xe máy

Ngày 20/7, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 396 về việc đón công dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam có nhu cầu cấp thiết trở về Nghệ An. Đối tượng là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm, người mắc kẹt do thăm thân, công tác, học sinh, sinh viên…Theo kế hoạch, công dân khi trở về Nghệ An sẽ được cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Nghệ An do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhận; cách ly tập trung do UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý.