Pháp luật Kỳ Sơn tiêu hủy gần 1.000 khẩu súng và nòng súng các loại Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ chức tiêu hủy hơn 1.000 khẩu súng tự chế và nòng súng các loại.

Trong năm 2024, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và Huyện ủy Kỳ Sơn, Công an huyện đã tích cực tham mưu cho UBND huyện triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân. Theo đó, lực lượng Công an đã phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp hơn 1.800 khẩu súng, nòng súng các loại. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hạn chế được tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngoài xã hội; ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ mất an ninh, an toàn tại cơ sở và phòng ngừa tội phạm.

Toàn bộ số số vũ khí trên sau khi kiểm tra, phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình và có sự giám sát của lực lượng chức năng. Ảnh: Phạm Thủy

Đợt này, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Kỳ Sơn đã tiến hành tiêu hủy hơn 1.000 khẩu súng tự chế và nòng súng các loại. Toàn bộ số số vũ khí trên sau khi kiểm tra, phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt và có sự giám sát của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong thời gian tới, Công an huyện Kỳ Sơn sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như tố giác những hành vi vi phạm pháp luật để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.