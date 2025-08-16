Thể thao Kỳ thi nâng cấp trung đẳng Vovinam Nghệ An mở rộng 2025 Sáng 16/8, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Liên đoàn Vovinam Nghệ An tổ chức Kỳ thi thăng cấp trung đẳng Vovinam - Việt võ đạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2025, với sự tham gia của 150 môn sinh đến từ Nghệ An và các tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Phòng, Tuyên Quang và TP. Huế.

150 môn sinh tham dự Kỳ thi nâng cấp trung đẳng Vovinam tỉnh Nghệ An mở rộng 2025. Ảnh: Hải Hưng

Tham dự lễ khai mạc có đại diện Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An, Liên đoàn Vovinam Nghệ An, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An.

Các võ sư và môn sinh chào cờ và bái Tổ đường môn phái Vovinam. Ảnh: Hải Hưng

Theo điều lệ, môn sinh dự thi phải hoàn thành đầy đủ chương trình tập luyện, đủ niên hạn, chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Kỳ thi bao gồm các nội dung: Lý thuyết, đòn căn bản, đơn luyện, song luyện và giao đấu, áp dụng cho các cấp từ Hoàng đai đến Hoàng đai tam cấp.

Các môn sinh thực hiện bài thi song luyện. Ảnh: Hải Hưng

Thông qua kỳ thi, Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Nghệ An đánh giá công tác đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ bổ sung cho đội tuyển, hướng tới các giải đấu trong và ngoài nước.

Nghệ An hiện là một trong những địa phương có phong trào Vovinam phát triển mạnh với hàng chục câu lạc bộ. Từ khi Liên đoàn Vovinam Nghệ An thành lập (năm 2024), nhiều giải đấu quốc gia và sự kiện lớn đã được tổ chức, góp phần khẳng định vị thế của môn võ truyền thống này trên quê hương giàu truyền thống thượng võ.