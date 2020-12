Ký ức buồn đau của cô gái bị lừa bán, phải lấy chồng ở tuổi 13

Nước mắt ngày về



Dù đã trở về nước gần 1 năm nhưng vừa khi nhắc đến ký ức bị lừa bán sang Trung Quốc đôi mắt cô gái 19 tuổi Lương Thị Lụa, trú xã Keng Đu (Kỳ Sơn) liền ngấn lệ. Lụa chính là nạn nhân của bọn mua bán trẻ em gồm các bị cáo Lữ Văn Chương (24 tuổi), trú xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) và Lương Văn Sơn (26 tuổi), trú xã Keng Đu (Kỳ Sơn) vừa được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử.

Cùng hầu tòa với 2 bị cáo này còn có Lương Phò Thế (43 tuổi), trú xã Keng Đu, bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và bị cáo Lo Văn Phay (36 tuổi), trú xã Keng Đu, bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Bên hành lang phòng xử án, Lụa ngân ngấn nước mắt khi nhớ lại khoảng thời gian tủi nhục. Em kể: Dù bố mẹ luôn tạo điều kiện để được đến trường, nhưng vì thấy gia cảnh nghèo nên học hết lớp 9 thì em quyết định nghỉ. Quê em ở vùng núi nên việc tìm được công việc làm thuê là điều khó khăn. Do vậy, khoảng giữa năm 2015 khi thấy 2 chị trong bản được 1 người đàn ông dẫn đi Bình Dương làm thuê, em liền xin đi.

Nạn nhân kể về cuộc sống nơi xứ người và hành trình bỏ trốn về nước. Ảnh: Trần Vũ

“Lúc đó em cứ nghĩ là các chị đi miền Nam thật nên hăm hở đi theo. Em cũng không dám nói với gia đình vì sợ bố mẹ ngăn cấm. Hôm đó, sau nhiều giờ ngồi xe khách 3 chúng em được 1 người đàn ông dẫn đến ngôi làng xa lạ. Chỉ đến khi nhìn những dòng chữ Trung Quốc em mới ngờ ngợ việc mình đã bị lừa. Lúc đó, em có van xin họ cho về Việt Nam nhưng không được”, Lụa kể lại chuyện mình bị lừa bán.



Sau cuộc mua bán của những đối tượng buôn người, Lụa phải làm vợ người đàn ông ở Bắc Kinh. 13 tuổi, khi các bạn cùng trang lứa đang hồn nhiên cắp sách đến trường thì Lụa bị bán, phải làm vợ người đàn ông không quen biết. “Thời gian đầu em khủng hoảng vì nhớ bố mẹ, quê hương. Nhưng vì không biết cách để trở về nên em đành chịu đựng. Chồng em không đánh đập nhưng em chẳng thấy hạnh phúc. Việc mẹ chồng quản thúc chặt, lại hạn chế em ra ngoài khiến em chán nản”, Lụa kể.

Nỗi bí bách của Lụa như giọt nước tràn ly khi mẹ chồng không cho em chăm con. Lụa kể: “Đứa con em vừa sinh ra thì mẹ chồng đã ôm về nhà nuôi. Bà ấy cũng chẳng cho con của em bú sữa. Chồng em vì nghe lời mẹ nên chỉ im lặng. Em dù rất thương con nhưng không biết làm thế nào cả”.

Chán nản, nên khoảng giữa năm 2019, Lụa quyết định bỏ trốn về Việt Nam. “Em may mắn khi được một người Việt Nam làm việc bên đó giúp đỡ. Nhưng khoảng 2 ngày sau khi em bỏ trốn khỏi nhà chồng thì bị công an nước sở tại bắt giữ. Vì là người ngoại quốc nhập cảnh trái phép nên em bị nhốt mấy tháng. Khoảng thời gian đó với em rất tồi tệ, chán nản vì không biết tương lai mình thế nào”, cô gái kể chuyện.

Sau thời gian bị giam giữ, Lụa bị công an nước sở tại trục xuất ra khỏi đất nước. Sau khi về Việt Nam, Lụa được cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 khoảng 2 tuần. Một ngày đầu năm 2020, Lụa được trở về quê nhà. Cho đến hôm nay, Lụa vẫn không quên thời khắc được đoàn tụ cùng người thân. “Hôm đó em chỉ biết ôm chầm lấy bố mẹ, anh chị mà khóc trong mừng tủi. Vì sau gần 4 năm bị lừa bán, cứ ngỡ sẽ không được gặp lại người thân nữa thì em đã đoàn tụ cùng gia đình”, Lụa nghẹn ngào nhớ lại ngày đoàn tụ.

Tố cáo tội ác của bọn buôn người

Sau đó, cô gái này đã làm đơn tố cáo hành vi mua bán trẻ em của các đối tượng. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Lữ Văn Chương và Lương Văn Sơn về tội "Mua bán trẻ em". Chính Chương là đối tượng đã rủ Sơn tìm các cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc cho người đàn bà tên Tiên bán. Để các cô gái đồng ý, cả hai lừa việc đi miền Nam làm công nhân.

Quá trình đưa người sang nước ngoài, Phay phát hiện sự việc nhưng không trình báo công an. Do đó, Phay bị truy tố về tội "Không tố giác tội phạm". Đối với Lương Phò Thế, sau khi được các gia đình bị hại nhờ đi tìm con, đã tìm gặp Chương lấy 180 triệu đồng (là tiền Chương đã bán 3 cô gái) để trả lại cho gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, Chương chỉ đưa cho mỗi gia đình 30 triệu đồng, số tiền còn lại thì lấy tiêu xài. Thế còn đòi 3 gia đình phải đưa cho mình 5 triệu đồng tiền công. Chưa hết, 1 tháng sau, Thế còn tìm gặp Chương đòi phải đưa thêm 30 triệu đồng nữa nếu không sẽ báo công an. Với hành vi trên, Thế bị truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Các bị cáo đã phải lĩnh mức án khác nhau. Ảnh: Trần Vũ

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án “Mua bán người”, HĐXX tuyên phạt Lữ Văn Chương 11 năm tù, Lương Văn Sơn 8 năm tù. Về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, bị cáo Lương Phò Thế bị tuyên phạt 6 năm tù. Bị cáo Lo Văn Phay lĩnh 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Lụa đồng ý với phán quyết của tòa đối với các bị cáo. Bị hại cho hay sau khi trở về Việt Nam, em hiện đang làm việc tại một công ty ở Bắc Ninh. “Em còn trẻ tuổi nên giờ chưa muốn nghĩ đến chuyện chồng con. Em muốn làm việc để tích góp ít vốn trước khi tính đến chuyện tương lai”, Lụa chia sẻ về dự định của mình. Về 2 nạn nhân cùng bị lừa bán, Lụa cho hay hiện vẫn chưa liên lạc được. Nữ nạn nhân này mong muốn các bị hại bị lừa bán cùng đợt với mình sẽ sớm được trở về Việt Nam.

Tên bị hại đã được thay đổi