Thời sự Kỳ vọng chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm tạo ra những đột phá mới Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn thể hiện rõ sự coi trọng của Việt Nam đối với các đối tác truyền thống Tây Âu, trong đó có Anh.

Nhận lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Anh từ ngày 28-30/10.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm mang một thông điệp đối ngoại mạnh mẽ và nhất quán. Đó là khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, trở thành bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Anh (2010-2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew hôm 17/10. Ảnh: TTXVN

Trước chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Anh là một cường quốc toàn cầu, Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, tài chính và đổi mới sáng tạo.

Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển và định hướng chiến lược của Việt Nam hiện nay, khi đất nước đang nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong hợp tác hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra chương mới trong hợp tác hai nước với những định hướng hợp tác phát triển lâu dài, bền vững, phù hợp với lợi ích và thế mạnh của mỗi nước...

Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/9/1973. Anh là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, tình cảm hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Anh đang phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Năm 2010, hai nước đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong hợp tác song phương. Đến năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Đối tác Chiến lược, Việt Nam và Anh tiếp tục ra Tuyên bố chung về định hướng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược trong 10 năm tiếp theo...

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam ở châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Anh tại Đông Nam Á.

Anh có 587 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 4,46 tỷ USD, đứng thứ 15/152 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam cũng là một trong những nước đầu tiên ký Hiệp định thương mại tự do với Anh sau Brexit, tận dụng tốt Hiệp định này, qua đó đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm.

Về khoa học - công nghệ, hai bên đã triển khai khoảng 50 dự án nghiên cứu chung và một số hoạt động hợp tác khác. Về môi trường và biến đổi khí hậu, Anh là điều phối viên và tích cực hỗ trợ Việt Nam triển khai Thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam với Nhóm Đối tác quốc tế (IPG).

Về hợp tác phát triển, Anh là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam thông qua Quỹ Thịnh vượng, Quỹ Newton, Chương trình Hành động khí hậu vì một châu Á bền vững (CARA)...

Anh là nơi được nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn. Hiện có hơn 12.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học và cơ sở giáo dục của Anh. Bên cạnh đó, hàng nghìn chuyên gia và trí thức Việt Nam cũng đang làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo tại Anh. Hợp tác văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân cũng đạt được những thành quả quan trọng.

Người Việt Nam tại Anh diễu hành trong trang phục truyền thống Việt Nam trên các con phố ở London nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: TTXVN

Những thành quả tích cực có được do quyết tâm và nỗ lực của cả hai bên, đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, đây là tiền đề quan trọng để kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, toàn diện và mạnh mẽ hơn, đồng thời mở ra các hướng đi mới, bứt phá, phù hợp với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu thực tế của mỗi nước.

"Chúng ta mong chờ những dự án hợp tác lớn sẽ được khởi động, nhiều hoạt động giao lưu sẽ được tổ chức, nhân dân hai nước sẽ hiểu biết và gần nhau hơn", Thứ trưởng chia sẻ.