Thể thao Kỳ vọng vào những miếng đánh sở trường của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn Sông Lam Nghệ An đang rất cần những thay đổi để cải thiện lối chơi và thành tích. Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn được kỳ vọng sẽ là luồng gió mới, mang đến sự lột xác cho đội bóng. Với những điểm mạnh của mình, vị huấn luyện viên sinh năm 1972 sẽ cải thiện đáng kể lối chơi của Sông Lam Nghệ An trong thời gian tới.

Sau khi chia tay huấn luyện viên Phan Như Thuật, Sông Lam Nghệ An đã chính thức bổ nhiệm Văn Sỹ Sơn làm tân thuyền trưởng. Với cá tính mạnh mẽ cùng tinh thần máu lửa, vị huấn luyện viên sinh năm 1972 được kỳ vọng sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào đội bóng xứ Nghệ - nơi đang rất cần một cú hích về cả tinh thần lẫn chuyên môn để trở lại đúng vị thế vốn có tại V.League.

Trên hết, điểm sáng đầu tiên mà người hâm mộ Sông Lam Nghệ An kỳ vọng ở Văn Sỹ Sơn chính là tinh thần chiến đấu. Đây là phẩm chất từng làm nên thương hiệu của đội bóng xứ Nghệ nhưng dần bị mai một ở những mùa giải gần đây. Với chất lửa trong cách chỉ đạo và sự nhiệt huyết quen thuộc của mình, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn hứa hẹn sẽ khơi dậy lại bản sắc thi đấu máu lửa vốn có của Sông Lam Nghệ An. Và một khi đã thi đấu với tinh thần cao nhất, đội bóng xứ Nghệ chí ít cũng sẽ trở thành đối thủ khó chịu với bất kỳ ông lớn nào tại V.League.

Người hâm mộ xứ Nghệ kỳ vọng vào những chuyển biến tích cực của Sông Lam Nghệ An dưới thời huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Ảnh tư liệu: VPF

Về mặt chiến thuật, rõ ràng là không thể đòi hỏi sự thay đổi mang tính đột phá chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tuy nhiên, những dấu ấn chuyên môn đặc trưng của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn - từng thể hiện tại Câu lạc bộ Quảng Nam hoàn toàn có thể mang đến tín hiệu tích cực cho Sông Lam Nghệ An trong thời gian tới.

Điểm mạnh đầu tiên chính là khả năng tận dụng tình huống cố định. Dưới thời huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, Câu lạc bộ Quảng Nam từng là một trong những đội bóng ghi bàn hiệu quả nhất từ những tình huống bóng chết. Từ các quả đá phạt trực tiếp, đá phạt góc cho đến cả những tình huống ném biên, tất cả đều được ông biến thành thứ vũ khí lợi hại trong lối chơi. Không ít lần, các bàn thắng quý giá của đội bóng xứ Quảng xuất phát từ chính những pha bóng tưởng chừng đơn giản ấy. Do đó, người hâm mộ Sông Lam Nghệ An có quyền kỳ vọng vào sự cải thiện đáng kể ở khía cạnh này, vốn là điểm yếu cố hữu của đội bóng trong thời gian qua.

Một miếng đánh khác hứa hẹn sẽ được mang đến sân Vinh là lối chơi phòng ngự phản công nhanh. Đây cũng là một đặc sản mà vị huấn luyện viên 53 tuổi từng xây dựng khá thành công tại Câu lạc bộ Quảng Nam. Trong giai đoạn ông cầm quân, đội bóng xứ Quảng luôn tổ chức phản công rất nhanh, gọn, ít chạm và dứt khoát. Bóng thường được đưa lên phía trên chỉ sau vài đường chuyền đơn giản, tận dụng tốc độ và thể hình của các ngoại binh để tạo ra cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, hiệu quả chuyển hóa cơ hội vẫn là vấn đề nhức nhối, khi sự phung phí trong dứt điểm vẫn còn tồn tại-điều mà huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn cần phải cải thiện nếu muốn giúp Sông Lam Nghệ An giành kết quả tốt hơn.

Việc V.League đang tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận đội tuyển quốc gia là khoảng thời gian quý báu để tân huấn luyện viên có thời gian làm quen với các học trò. Việc hiểu rõ từng cá nhân, đánh giá đúng điểm mạnh - điểm yếu sẽ giúp huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sắp xếp nhân sự phù hợp và từ đó xây dựng hệ thống chiến thuật tối ưu nhất.

Tiền đạo Michael Olaha vẫn sẽ là quân bài quan trọng của Sông Lam Nghệ An dưới thời huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ở tuổi 53, Văn Sỹ Sơn không phải là cái tên xa lạ trong giới bóng đá nội. Từng là hậu vệ cánh phải nổi danh trong màu áo Sông Lam Nghệ An giai đoạn hoàng kim, từng làm trợ lý tại Hà Nội FC - đội bóng giàu thành tích bậc nhất V.League, và cũng từng có thời gian dài làm huấn luyện viên trưởng tại Câu lạc Quảng Nam, ông hiểu rõ áp lực cũng như kỳ vọng mà một đội bóng giàu truyền thống như Sông Lam Nghệ An đặt ra.

Với những gì đã thể hiện trong quá khứ, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sẽ không chỉ mang đến làn gió mới về tinh thần, mà còn thổi bùng ngọn lửa chiến đấu vốn là biểu tượng của bóng đá Nghệ An suốt nhiều thập kỷ qua.

Hy vọng, đây sẽ là lần trở về đầy thành công của người con Sông Lam Nghệ An.