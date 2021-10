'Lá chắn thép' nơi chân sóng

Kiểm soát an ninh lãnh hải

Ngày 5/10/2021, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy hoàn tất thủ tục hồ sơ xử lý 6 trường hợp người Việt Nam có hành vi lén lút trốn lên tàu nước ngoài trái phép. Trước đó, khi Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực neo Cảng quốc tế Vissai, đã phát hiện, bắt giữ phương tiện NA 1106 TS, do ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1979), trú tại phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò), chở 6 người lén lút lên tàu nước ngoài. Trong số 6 người thì có 3 người quê Nghệ An, 3 người còn lại quê ở Hải Phòng và Hải Dương.

Cán bộ Đồn BP Cảng Cửa Lò - Bến Thủy làm thủ tục xử phạt công dân lên tàu nước ngoài trái phép. Ảnh tư liệu H.T

Qua điều tra ban đầu cho thấy, chủ phương tiện và các thuyền viên đã vi phạm quy định của pháp luật về thủ tục khai báo khi lên, xuống tàu thuyền nước ngoài. Cụ thể, được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 96/2020 NĐ-CP, ngày 24/8/2020 của Chính phủ về người Việt Nam, người nước ngoài xuống tàu, thuyền nước ngoài, người nước ngoài xuống tàu, thuyền Việt Nam không có giấy phép xuống tàu; điều khiển phương tiện cập mạn tàu, thuyền nước ngoài không có giấy phép do Biên phòng cửa khẩu cảng cấp.

Nhìn chung, tại các địa phương có Đồn Biên phòng đóng quân, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thường xuyên chủ động phối hợp với địa phương để kiểm soát chặt an ninh, trật tự, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, giữ yên vùng biên giới biển. Như ở Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2021, đồn đã tổ chức tuần tra, kiểm soát được 84 đợt với 420 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; làm thủ tục đăng ký xuất, nhập lạch cho 10.762 phương tiện với số lượng 98.817 lao động.

Đồn BP Quỳnh Thuận tuần tra, kiểm soát trên các cửa lạch. Ảnh: C.T.V "Ngoài ra, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận còn phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an các xã bắt, xử lý 6 vụ, 7 đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ các tang vật phục vụ công tác xử lý gồm 24 kg thuốc nổ, 75 kíp nổ, 112,8 kg pháo và 0,4 gram heroin; xử lý vi phạm hành chính: 2vụ/2 tổ chức và 82 vụ/84 đối tượng 17 phương tiện, nộp Kho bạc Nhà nước 359 triệu đồng. Đơn vị còn phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, tham gia phòng, chống cháy rừng với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia" - Thiếu tá Hồ Hữu Nghệ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận. Cứu nạn trong đêm



Những chiến sỹ quân hàm xanh nơi đầu sóng ngọn gió ngoài giữ gìn an ninh biên giới, còn là lực lượng xông pha nơi biển cả để cứu hộ, bảo vệ tàu ngư dân đánh cá. Khi tàu cá hoặc người dân gặp nạn, họ sẵn sàng xuất phát ngay lập tức, kể cả đêm hôm, mưa gió. Như vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng 2/10, khi tàu BKS NA 96888 TS, chủ tàu là ông Hoàng Minh Hiệp đang khai thác hải sản trên biển thì ngư dân H.P.T (SN 1977), trú ở khối Đông Tiến, phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò) không may bị rơi xuống biển. Giữa đêm tối, tàu phát tín hiệu cầu cứu lực lượng chức năng. Nhận được lệnh, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã lên đường ngay trong đêm. Đến cuối buổi sáng ngày hôm sau, ngư dân gặp nạn được tìm thấy. Tuy rằng đã tìm được, nhưng kết quả không may mắn của ngư dân cũng khiến nhiều người ngậm ngùi.

Ngoài các đồn biên phòng, nơi tuyến biên giới biển còn có một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp về cứu hộ, cứu nạn, đó là Hải đội 2. Vùng biển của Nghệ An trải dài 82,5 km bờ biển, gồm có 6 cửa sông, cửa lạch và 2 hòn đảo (đảo Mắt, đảo Song Ngư), lại có lưu lượng lớn tàu cá, tàu dịch vụ và dạ cào hoạt động. Vì vậy, vào những ngày thời tiết mưa bão sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu, thuyền và ngư dân khi hành nghề trên biển. Thiếu tá Lê Xuân Hướng - Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết; "Hàng năm Hải đội 2 đã trực tiếp cứu nạn thành công hàng chục phương tiện, hàng trăm thuyền viên gặp nạn trên biển. Trong đó, có nhiều vụ cứu nạn dù đã hoàn thành qua thời gian khá lâu nhưng vẫn để lại ấn tượng mạnh cho các cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ”.

Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 thực hiện cứu tàu ngư dân gặp nạn trong đêm. Ảnh: C.T.V

Đơn cử vào 11h đêm 13/6/2020, tàu cá mang biển kiểm soát NA 97175 TS trên thuyền có 15 thuyền viên, do ông Trần Văn Chắt trú tại xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng, khi đang khai thác hải sản cách bờ biển 72 hải lý thì bị gãy trục cơ hộp số, tàu có nguy cơ bị chìm. Do thời tiết sóng to, gió lớn ảnh hưởng bão số 1, thuyền trưởng phát thông báo cứu nạn khẩn cấp. Ngay trong đêm, Hải đội 2 đã điều động tàu nhanh chóng ra vị trí tàu ngư dân bị nạn để ứng cứu. Đến 2 giờ chiều ngày hôm sau thì tàu cứu nạn của Hải đội 2 đã đưa 15 thuyền viên trên và phương tiện bị nạn vào bờ an toàn, kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Dù ai cũng mệt lử, nhưng niềm vui cứu sống được người dân đã giúp các cán bộ, chiến sỹ thêm phấn chấn tinh thần, tiếp tục bám biển, bám nhiệm vụ. Chỉ tính riêng, trong năm 2021, đã có 21 ngư dân được cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 đưa vào bờ an toàn.

Tàu của Hải đội 2 lai dắt tàu ngư dân bị nạn vào bờ. Ảnh: C.T.V

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đóng quân ở các tuyến biển, các đồn biên phòng ngoài tham gia giữ gìn an ninh địa bàn, còn có nhiệm vụ quan trọng trong cứu nạn trên biển.

Với 5 đơn vị đóng quân ở các địa bàn có đường biên giới trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã trở thành "lá chắn thép" ngày đêm góp sức giữ yên biên giới biển, bảo vệ người dân ra khơi bám biển, lao động, sản xuất an toàn.