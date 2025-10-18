Thị trường Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 10/2025 Lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank tháng 10/2025 duy trì ổn định, dao động từ 2,1% đến 4,8%/năm, cao nhất kỳ hạn 24 tháng cho khách hàng cá nhân.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 10/2025

Tháng 10/2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) duy trì khung lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân trong khoảng 2,1% – 4,8%/năm khi gửi trực tiếp tại quầy. Đây là mức lãi suất ổn định, phù hợp với xu hướng thị trường, giúp người gửi tối ưu hóa khoản tiết kiệm của mình.

Với kỳ hạn 1 – 2 tháng, Agribank đang áp dụng lãi suất 2,1%/năm, trong khi các kỳ hạn 3 – 5 tháng được hưởng mức 2,4%/năm. Các khoản gửi có kỳ hạn từ 6 – 11 tháng được niêm yết ở mức 3,5%/năm, mang đến lựa chọn cân bằng giữa tính linh hoạt và lợi nhuận.

Đối với tiền gửi kỳ hạn 12 – 18 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất 4,7%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng hiện là mức cao nhất tại 4,8%/năm. Riêng các tài khoản không kỳ hạn, Agribank áp dụng mức lãi suất 0,2%/năm.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân tháng 10/2025

Kì hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2%

1 Tháng

2,1%

2 Tháng

2,1%

3 Tháng

2,4%

4 Tháng

2,4%

5 Tháng

2,4%

6 Tháng

3,5%

7 Tháng

3,5%

8 Tháng

3,5%

9 Tháng

3,5%

10 Tháng

3,5%

11 Tháng

3,5%

12 Tháng

4,7%

13 Tháng

4,7%

15 Tháng

4,7%

18 Tháng

4,7%

24 Tháng

4,8%

Tiền gửi thanh toán

0,2%



Nguồn: Agribank.

Lãi suất tiền gửi Agribank cho doanh nghiệp tháng 10/2025 ổn định

Trong tháng 10/2025, Agribank duy trì biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp với mức dao động từ 2,1% đến 4,5%/năm. Đây là mặt bằng lãi suất được ngân hàng giữ nguyên từ đợt điều chỉnh cuối năm 2024.

Bảng lãi suất gửi ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cập nhật tháng 10/2025:

Kì hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2%

1 Tháng

2,1%

2 Tháng

2,1%

3 Tháng

2,4%

4 Tháng

2,4%

5 Tháng

2,4%

6 Tháng

3,4%

7 Tháng

3,4%

8 Tháng

3,4%

9 Tháng

3,4%

10 Tháng

3,4%

11 Tháng

3,4%

12 Tháng

4,5%

13 Tháng

4,5%

15 Tháng

4,5%

18 Tháng

4,5%

24 Tháng

4,5%

Tiền gửi thanh toán

0,2%



Nguồn: Agribank