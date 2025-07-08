Thị trường Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 8/2025: Gửi kỳ hạn dài nhận mức 4,8%/năm, tiết kiệm ngắn hạn lãi vẫn thấp BIDV công bố biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng mới nhất tháng 8/2025, cao nhất 4,8%/năm cho kỳ hạn 24–36 tháng, thấp nhất 1,6% cho kỳ ngắn.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 8/2025

Đầu tháng 8/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố biểu lãi suất huy động mới dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy. Mức lãi suất dao động từ 1,6% đến 4,8%/năm, tùy thuộc vào kỳ hạn và số tiền gửi cụ thể.

Trong nhóm kỳ hạn ngắn, các khoản gửi từ 1 đến 2 tháng đang được áp dụng lãi suất 1,6%/năm. Nếu khách hàng chọn kỳ hạn 3 hoặc 5 tháng, mức lãi suất sẽ tăng nhẹ lên 1,9%/năm – phù hợp với nhu cầu tích lũy ngắn hạn.

BIDV công bố biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng mới nhất tháng 8/2025, cao nhất 4,8%/năm

Các kỳ hạn trung hạn như 6 tháng và 9 tháng được BIDV áp dụng mức lãi suất 3%/năm. Ở nhóm kỳ hạn dài hơn, cụ thể từ 12 đến 18 tháng, khách hàng có thể nhận lãi suất 4,7%/năm – mức phổ biến hiện nay trong hệ thống ngân hàng quốc doanh.

Với các khoản tiền gửi dài hạn từ 24 đến 36 tháng, BIDV đang niêm yết mức lãi suất tối đa là 4,8%/năm. Đây cũng là mức cao nhất trong biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy của ngân hàng trong tháng 8/2025, giúp người gửi tối ưu hóa lợi suất khi đầu tư dài hạn.

Bảng lãi suất tiết kiệm tại BIDV tháng 8/2025 dành cho khách hàng cá nhân:

Kỳ hạn

USD

VND

Không kỳ hạn

%

0.1%

1 Tháng

%

1.6%

2 Tháng

%

1.6%

3 Tháng

%

1.9%

5 Tháng

%

1.9%

6 Tháng

%

3.0%

9 Tháng

%

3.0%

12 Tháng

%

4.7%

13 Tháng

%

4.7%

15 Tháng

%

4.7%

18 Tháng

%

4.7%

24 Tháng

%

4.8%

36 Tháng

%

4.8%





Biểu lãi suất tiền gửi áp dụng cho các doanh nghiệp:

Kỳ hạn

VND

EUR

USD

1 tháng

1.60%

0.5%

0%

2 tháng

1.60%

0.5%

0%

3 tháng

1.90%

0.5%

0%

4 tháng

1.90%

0.5%

0%

5 tháng

1.90%

0.5%

0%

6 tháng

2.90%

0.5%

0%

7 tháng

2.90%

0.5%

0%

8 tháng

2.90%

0.5%

0%

9 tháng

2.90%

0.5%

0%

10 tháng

2.90%

0.5%

0%

11 tháng

2.90%

0.5%

0%

12 tháng

4.20%

0.5%

0%

24 tháng

4.20%

0.5%

0%

36 tháng

4.20%

0.5%

0%

48 tháng

4.20%

0.5%

0%

60 tháng

4.20%

0.5%

0%



Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm tại BIDV được áp dụng theo công thức sau:

Số tiền lãi = (Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x Số tháng gửi) / 12 (tháng)

hoặc áp dụng công thức tính theo ngày gửi:

Số tiền lãi = (Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x Số ngày thực gửi)/ 360 (ngày)

Khi muốn tất toán sổ tiết kiệm, khách hàng cần lưu ý ngày đáo hạn. Nếu bạn thực hiện tất toán, rút vốn và lãi trước ngày đáo hạn trong hợp đồng gửi tiết kiệm thì sẽ chỉ được nhận mức lãi suất gửi không kỳ hạn mà thôi.