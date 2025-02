Lãi suất ngân hàng hôm nay 27/2/2025: Không có điều chỉnh

Thị trường Lãi suất ngân hàng hôm nay 27/2/2025: Không có điều chỉnh Lãi suất ngân hàng hôm nay 27/2/2025, thị trường không ghi nhận ngân hàng nào điều chỉnh.

Lãi suất huy động từ 6%/năm

Hôm qua, nhiều ngân hàng như Eximbank, BVBank, KienlongBank, VietBank và MSB đã giảm lãi suất huy động. Phần lớn các ngân hàng này đều nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về lãi suất tiết kiệm, đặc biệt với các kỳ hạn trên 12 tháng, mức lãi suất vẫn duy trì trên 6%/năm.

Trước đây, lãi suất cao nhất lên đến 6,8%/năm, nhưng hiện tại, IVB chỉ niêm yết mức cao nhất là 6,2%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. GPBank hiện đứng thứ hai với lãi suất 6,15%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18-36 tháng.

Nhiều ngân hàng khác như Eximbank, HDBank, MBV, Saigonbank, SHB và Viet A Bank cũng đang niêm yết lãi suất 6,1%/năm cho các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng. BVBank sau khi giảm lãi suất còn 6,05%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng.

Mức lãi suất 6%/năm hiện được áp dụng bởi các ngân hàng như BaoVietBank, Bac A Bank, BVBank, Eximbank, Saigonbank, HDBank, VCBNeo và VietBank cho các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng.

Tỷ giá thị trường thế giới phục hồi

Sáng ngày 27/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm VND/USD ở mức 24.668 VND/USD, tăng 22 VND so với phiên trước. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chính đạt 106,48 điểm, tăng 0,17%.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.485 VND/USD (mua vào) và 25.851 VND/USD (bán ra). Các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tỷ giá USD. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào - bán ra là 25.330 VND/USD - 25.720 VND/USD, tăng 30 VND so với hôm qua.

Trên thị trường tự do ("chợ đen"), tỷ giá USD tăng mạnh. Lúc 5h sáng, tỷ giá mua vào - bán ra dao động ở mức 25.745 VND - 25.825 VND, tăng 75 VND chiều mua và 95 VND chiều bán so với ngày hôm qua.

Trên thị trường Mỹ, đồng USD phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong 11 tuần. Chỉ số DXY tăng 0,17% lên 106,48 điểm, nhờ sự lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ và chính sách thuế quan sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,26%, xuống còn 1,0486 USD. Đồng USD đã giảm gần 4% so với mức cao nhất hơn 2 năm vào tháng 1, do lo ngại về tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Mỹ, cũng như chính sách thuế mới của Tổng thống Trump với Canada và Mexico.

Các đồng tiền khác cũng biến động mạnh. Đồng CAD giảm 0,9%, xuống 1,43 CAD/USD, trong khi đồng Peso Mexico tăng 0,3%, đạt 20,406 MXN/USD. So với đồng Yên Nhật, đồng USD giảm nhẹ 0,04%, xuống 148,96 JPY/USD, còn đồng Bảng Anh tăng 0,09%, lên 1,2677 USD.