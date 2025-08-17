Chủ Nhật, 17/8/2025
Lãi suất ngân hàng MB Bank tháng 8/2025: Cao nhất 5,7%/năm cho cá nhân, 5,5%/năm cho doanh nghiệp

Quốc Duẩn 17/08/2025 16:10

Tháng 8/2025, lãi suất tiền gửi ngân hàng MB Bank giữ nguyên, áp dụng cao nhất 5,7%/năm cho cá nhân và 5,5%/năm cho doanh nghiệp với nhiều kỳ hạn.

Biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 8/2025

Bước sang tháng 8/2025, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tại quầy và nhận lãi cuối kỳ, không thay đổi so với tháng trước.

Với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, MB Bank niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng ở mức 3,2%/năm và 2 tháng là 3,3%/năm. Các khoản gửi từ 3 đến 5 tháng áp dụng mức 3,6%/năm.

Kỳ hạn 6 – 11 tháng được áp dụng mức 4,2%/năm. Bắt đầu từ 12 tháng, ngân hàng đưa ra lãi suất 4,85%/năm, trong khi kỳ hạn 13 – 18 tháng duy trì ở mức 4,65%/năm. Các khoản gửi từ 24 tháng trở lên hưởng mức cao nhất 5,7%/năm.

Lãi suất ngân hàng MB Bank cập nhật mới nhất năm 2023
Lãi suất tiền gửi ngân hàng MB Bank tháng 8/2025: Cao nhất 5,7%/năm cho cá nhân

Đối với khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất tiết kiệm MB dao động từ 3,3% đến 5,7%/năm tùy theo kỳ hạn. Ngoài hình thức nhận lãi cuối kỳ, ngân hàng còn triển khai các lựa chọn trả lãi trước và trả lãi hàng tháng, giúp người gửi tiết kiệm chủ động hơn trong kế hoạch tài chính và vẫn được hưởng mức ưu đãi trong tháng này.

Biểu lãi suất tiền gửi MB dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 8/2025

Bước sang tháng 8/2025, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) duy trì biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng tổ chức kinh tế khi gửi VND và nhận lãi cuối kỳ, dao động từ 3% đến 5,5%/năm cho các kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng, tương tự tháng trước.

Mức lãi suất cao nhất 5,5%/năm được áp dụng cho khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 36 đến 60 tháng. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, ngân hàng giữ nguyên mức 0,1%/năm. Các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tuần tiếp tục được áp dụng lãi suất 0,5%/năm, phù hợp với nhu cầu gửi linh hoạt của doanh nghiệp.

Kỳ hạn
Lãi trả sau (% năm) VNĐ
Lãi trả trước
(% năm)
VNĐ (*)
Lãi trả sau
(% năm)
USD
Lãi trả trước
(% năm)
USD (*)
Lãi trả sau
(% năm)
EUR
Lãi trả trước
(% năm)
EUR (*)
KKH
0.10%

0.00%

0.00%

01 tuần
0.50%





02 tuần
0.50%





03 tuần
0.50%





01 tháng
3.00%
2.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
02 tháng
3.10%
3.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
03 tháng
3.40%
3.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
04 tháng
3.40%
3.36%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
05 tháng
3.40%
3.35%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
06 tháng
4.00%
3.92%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
07 tháng
4.00%
3.90%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
08 tháng
4.00%
3.89%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
09 tháng
4.00%
3.88%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
10 tháng
4.00%
3.87%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
11 tháng
4.00%
3.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
12 tháng
4.60%
4.39%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
13 tháng
4.60%
4.38%




18 tháng
4.70%
4.39%




24 tháng
5.40%
4.87%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
36 tháng
5.50%
4.72%
0.00%
0.00%


48 tháng
5.50%
4.50%
0.00%
0.00%


60 tháng
5.50%
4.31%
0.00%
0.00%


Nguồn: MB.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Lãi suất ngân hàng MB Bank tháng 8/2025: Cao nhất 5,7%/năm cho cá nhân, 5,5%/năm cho doanh nghiệp

