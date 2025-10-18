Thứ Bảy, 18/10/2025
Thị trường

Lãi suất ngân hàng VietcomBank tháng 10/2025

Quốc Duẩn 18/10/2025 10:11

Lãi suất tiền gửi ngân hàng VietcomBank tháng 10/2025 giữ ổn định từ 0,2% đến 4,7%/năm, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn hệ thống.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 10/2025

Theo thông tin mới nhất cập nhật đầu tháng 10/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) vừa điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân, dao động từ 0,2% đến 4,7%/năm, với phương thức nhận lãi vào cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietcombank tháng 9/2025 dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm
Lãi suất tiền gửi ngân hàng VietcomBank tháng 10/2025 giữ ổn định từ 0,2% đến 4,7%/năm

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, các khoản gửi từ 7 đến 14 ngày được áp dụng mức 0,2%/năm. Tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng hưởng lãi 1,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng đạt 1,9%/năm. Ở phân khúc trung hạn, kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng duy trì mức 2,9%/năm, phù hợp với người gửi có nhu cầu linh hoạt về thời gian.

Đối với kỳ hạn dài, Vietcombank hiện niêm yết mức 4,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Mức lãi suất cao nhất 4,7%/năm đang được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn
Lãi suất
Không kỳ hạn
0,10%
7 ngày
0,20%
14 ngày
0,20%
1 tháng
1,60%
2 tháng
1,60%
3 tháng
1,90%
6 tháng
2,90%
9 tháng
2,90%
12 tháng
4,60%
24 tháng
4,70%
36 tháng
4,70%
48 tháng
4,70%
60 tháng
4,70%

Nguồn: Vietcombank

Ngoài gửi tiết kiệm tại quầy, Vietcombank còn triển khai dịch vụ gửi tiền online qua ứng dụng ngân hàng số. Khách hàng cá nhân khi lựa chọn hình thức này được hưởng cùng biểu lãi suất như gửi trực tiếp, dao động từ 0,2% đến 4,7%/năm tùy kỳ hạn.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi online Vietcombank

Kỳ hạn
Lãi suất
14 ngày
0,20%
1 tháng
1,60%
3 tháng
1,90%
6 tháng
2,90%
9 tháng
2,90%
12 tháng
4,60%
24 tháng
4,70%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất huy động Vietcombank cho doanh nghiệp tháng 10/2025

Bước sang tháng 10/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục triển khai biểu lãi suất huy động dành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp, với mức dao động từ 0,2% đến 4,2%/năm. Mức lãi cụ thể được điều chỉnh theo kỳ hạn gửi và loại hình sản phẩm tiền gửi doanh nghiệp, bao gồm cả tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn.

Kỳ hạn
VND
Không kỳ hạn
0,2%
1 tháng
1,5%
2 tháng
1,5%
3 tháng
1,8%
6 tháng
2,8%
9 tháng
2,8%
12 tháng
4,1%
24 tháng
4,2%
36 tháng
4,2%
48 tháng
4,2%
60 tháng
4,2%

Nguồn: Vietcombank

      Thị trường
      Lãi suất ngân hàng VietcomBank tháng 10/2025

