Thị trường Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 9/2025 Cập nhật lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietcombank tháng 9/2025, dao động từ 0,2% đến 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, áp dụng tại quầy và online.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 9/2025

Theo cập nhật đầu tháng 9/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) công bố biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân, dao động trong khoảng 0,2% đến 4,7%/năm với hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, các khoản gửi dưới 7 đến 14 ngày hiện áp dụng mức 0,2%/năm. Tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng được hưởng lãi suất 1,6%/năm; kỳ hạn 3 tháng ở mức 1,9%/năm. Với kỳ hạn trung bình 6 và 9 tháng, Vietcombank áp dụng chung mức 2,9%/năm. Đáng chú ý, kỳ hạn 12 tháng đang có lãi suất 4,6%/năm, phù hợp với khách hàng muốn gửi tiết kiệm an toàn trong thời gian dài hơn.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietcombank tháng 9/2025: Cao nhất 4,7%/năm

Mức lãi suất cao nhất mà Vietcombank niêm yết cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy hiện đạt 4,7%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn

Lãi suất

Không kỳ hạn

0,10%

7 ngày

0,20%

14 ngày

0,20%

1 tháng

1,60%

2 tháng

1,60%

3 tháng

1,90%

6 tháng

2,90%

9 tháng

2,90%

12 tháng

4,60%

24 tháng

4,70%

36 tháng

4,70%

48 tháng

4,70%

60 tháng

4,70%



Nguồn: Vietcombank

Ngoài gửi tiết kiệm tại quầy, Vietcombank còn triển khai dịch vụ gửi tiền online qua ứng dụng ngân hàng số. Khách hàng cá nhân khi lựa chọn hình thức này được hưởng cùng biểu lãi suất như gửi trực tiếp, dao động từ 0,2% đến 4,7%/năm tùy kỳ hạn.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi online Vietcombank

Kỳ hạn

Lãi suất

14 ngày

0,20%

1 tháng

1,60%

3 tháng

1,90%

6 tháng

2,90%

9 tháng

2,90%

12 tháng

4,60%

24 tháng

4,70%



Nguồn: Vietcombank

Lãi suất huy động Vietcombank cho doanh nghiệp tháng 8/2025

Bước sang tháng 8/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục triển khai biểu lãi suất huy động dành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp, với mức dao động từ 0,2% đến 4,2%/năm. Mức lãi cụ thể được điều chỉnh theo kỳ hạn gửi và loại hình sản phẩm tiền gửi doanh nghiệp, bao gồm cả tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn.

Kỳ hạn

Lãi suất





Không kỳ hạn

0,2%





1 tháng





1,5%





2 tháng





1,5%





3 tháng





1,8%





6 tháng





2,8%





9 tháng





2,8%





12 tháng





4,1%





24 tháng





4,2%





36 tháng





4,2%





48 tháng





4,2%





60 tháng





4,2%



Nguồn: Vietcombank