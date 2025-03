Thị trường Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 3/2025 Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 3/2025 tiếp tục duy trì lãi suất tiết kiệm ổn định cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức, không có sự thay đổi so với tháng trước.

Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân

VietinBank áp dụng lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, dao động từ 1,7%/năm đến 4,8%/năm, tùy thuộc vào kỳ hạn gửi tiền. Cụ thể:​

Kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng: lãi suất 1,7%/năm.​

Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: lãi suất 2,0%/năm.​

Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: lãi suất 3,0%/năm.​

Kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng: lãi suất 4,7%/năm.​

Kỳ hạn từ 24 tháng trở lên: lãi suất 4,8%/năm.​

Ngoài ra, các khoản tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng hiện đang được duy trì mức lãi suất huy động lần lượt là 0,1%/năm và 0,2%/năm.​

Lãi suất dành cho khách hàng tổ chức

VietinBank cũng duy trì lãi suất huy động cho khách hàng tổ chức trong khoảng 1,6%/năm đến 4,2%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng, với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Cụ thể:​

Kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng: lãi suất 1,6%/năm.​

Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: lãi suất 1,9%/năm.​

Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: lãi suất 2,9%/năm.​

Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên: lãi suất 4,2%/năm.​

Đáng chú ý, các khoản tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng dành cho khách hàng tổ chức trong tháng 3/2025 được hưởng mức lãi suất tiết kiệm không đổi là 0,2%/năm.​

So sánh với các ngân hàng khác trong tháng 3/2025

Agribank: Lãi suất tiết kiệm dao động từ 2,2% đến 4,8%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 1 và 2 tháng là 2,2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,5%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,7%/năm, và kỳ hạn 24 tháng là 4,8%/năm.

MB Bank: Lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân với hạn mức gửi dưới 1 tỷ đồng dao động từ 3,1% đến 5,5%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng là 3,1%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,3%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm, và kỳ hạn 24 tháng là 5,5%/năm.

LPBank: Lãi suất tiết kiệm tại quầy dao động từ 3,1% đến 5,5%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng là 3,1%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,3%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm, và kỳ hạn 24 tháng là 5,5%/năm.

So với các ngân hàng khác, lãi suất ngân hàng VietinBank trong tháng 3/2025 ở mức trung bình.

Mặc dù lãi suất cho các kỳ hạn ngắn hạn (1-3 tháng) thấp hơn so với một số ngân hàng như MB Bank và LPBank, nhưng lãi suất cho các kỳ hạn dài hạn (12 tháng trở lên) của VietinBank tương đương hoặc cao hơn so với Agribank và thấp hơn so với MB Bank và LPBank.

Khách hàng nên cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu và kỳ hạn gửi tiết kiệm để lựa chọn ngân hàng phù hợp, nhằm tối ưu hóa lợi ích tài chính.