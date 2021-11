Lại vỡ phường hụi online hàng chục tỷ đồng ở Nghệ An

Chấn động thành Vinh

Ngày 29/11, nhiều người đến Công an tỉnh Nghệ An để nộp đơn tố cáo bà Võ Thị Thu Hiền (35 tuổi, TP. Vinh), có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản". Hiền là chủ một cửa hàng bán quần áo trên đường Nguyễn Văn Cừ, cũng là chủ của một đường dây phường hụi online quy mô rất lớn ở TP. Vinh suốt nhiều năm nay. Người phụ nữ này bị chính những phường viên của mình tố cáo ngay sau khi bà tuyên bố vỡ hụi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến thời điểm này, đã có 105 người xác nhận bị Hiền nợ tiền hụi với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng. Người ít thì vài chục triệu đồng, người nhiều nhất lên đến gần 4 tỷ đồng. Trong khi đó, đường dây phường, hụi online do Hiền lập ra có tới gần 300 người tham gia.

“Đó là thống kê chưa hết. Chúng tôi tin chắc còn nhiều nạn nhân nữa”, chị N.T.T (26 tuổi), một trong những người tố cáo bà Hiền lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nói. Chị T. làm nghề bán quần áo ở chợ, đang bị Hiền nợ hơn 90 triệu đồng tiền phường. “Đối với một người kinh doanh nhỏ như em thì số tiền này là rất lớn. Giấu chồng mãi cũng không được, mà nói ra thì sợ. Mấy ngày nay mất ăn, mất ngủ, vì chẳng biết phải ăn nói thế nào với gia đình”, T. nức nở.

2 trong số các phường viên chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: P.V Chị T., kể chị tham gia chơi phường do bà Võ Thị Thu Hiền làm chủ từ năm 2020. Chị đã tham gia nhiều bát phường khác nhau nhưng đến thời điểm hiện tại còn 1 bát phường 10 triệu đồng/tháng (13 suất) chưa đi hết suất và chị cũng chưa nhận được tiền phường từ suất này. Tổng số tiền chị T. đã chuyển cho bà Hiền trong suất phường này là 90 triệu đồng.



Đến ngày 20/11, chị T. hay tin chủ phường là bà Hiền tuyến bố bể phường, không có chi trả từ nhiều ngày nay và chậm trả phường cho rất nhiều người. “Bên cạnh đó, bà Hiền lại không cho người chơi biết nhằm chiếm đoạt tài sản, tiền phường. Chúng tôi cũng đã làm việc rất nhiều lần với bà Hiền về thông tin bể phường và cũng xác nhận là bà Hiền không có khả năng chi trả”, chị T. kể và cho hay, sau đó các phường viên tìm hiểu và biết được bà Hiền đã dùng những tài khoản ảo trên Facebook để đấu phường và cùng một nhóm người chơi thông đồng bốc phường/nâng giá phường nhằm lấy tiền phường và chiếm đoạt tài sản.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Hiền lập ra hàng trăm suất phường, với mức tiền khác nhau. Mỗi suất sẽ được Hiền lập mỗi nhóm chát trên Facebook hoặc Zalo, được đặt tên khác nhau. Có loại phường theo ngày, cũng có loại theo tháng. Các phường viên phần lớn là dân kinh doanh, buôn bán ở TP. Vinh và vùng lân cận. Mọi trao đổi đều diễn ra trên các nhóm chát, vì thế, các phường viên hầu như không biết mặt nhau, chưa gặp nhau ngoài đời. Đến hẹn bốc phường, người nào đấu giá cao nhất sẽ được bốc. Số tiền lãi đấu giá đấy sẽ được chia đều cho các phường viên. “Thời buổi dịch dã, giãn cách xã hội nên loại hình này được nhiều người tham gia. Phần lớn là dân kinh doanh, có 2 lý do để đổ xô tham gia dù biết rủi ro. Ngoài tham lãi suất thì đây cũng là nơi để xoay vốn kinh doanh nhanh, không cần phải ra ngân hàng. Với dân kinh doanh như chúng tôi thì cũng tiện”, chị N.T.H.M (27 tuổi, trú thị xã Cửa Lò), nói. Chị M. là người đang bị bà Hiền nợ đến hơn 1 tỷ đồng tiền phường.

Mánh khóe không mới

Sau khi bà Hiền tuyên bố bể phường, không còn khả năng chi trả, các phường viên mới phát hiện nhiều điểm đáng nghi trong quá trình đường dây phường, hụi này hoạt động. Theo tố cáo của các phường viên, có vài cái tên Facebook tham gia hầu hết các suất phường do bà Hiền làm chủ. Điểm đặc biệt, những tài khoản Facebook này đều đấu giá cao và đương nhiên đều được bốc phường trước. “Chúng tôi nghi ngờ những tài khoản này là tài khoản ảo, do Hiền lập ra để đấu phường nhằm chiếm đoạt. Mà nếu là tài khoản thật thì cũng là người thân cận, thông đồng để chiếm đoạt”, một phường viên đang bị nợ hơn 200 triệu đồng nói.

Nhiều ngày nay, sau khi tuyên bố bể phường, các phường viên thường xuyên kéo tới nhà bà Hiền để chất vấn. Tại đây, bà Hiền cho biết, phường bị bể đều là do những tài khoản quen thuộc đấy đang nợ, chạy phường của bà đến 20 tỷ đồng. “Theo thống kê của chúng tôi thì có ít nhất 105 người đã báo bị bà Hiền đang nợ đến 36 tỷ đồng. Mà bà Hiền nói mấy người kia đang 'chạy' của bà 20 tỷ đồng, vậy 16 tỷ nữa đang ở đâu. Chúng tôi chất vấn nhưng chủ phường không giải thích được. Chưa kể những người giật hụi rồi chạy như bà Hiền nó không rõ có thật hay là ảo nữa”, phường viên này nói thêm.

Một chủ phường hụi online vừa bị Công an TP. Vinh khởi tố cách đây không lâu. Ảnh: P.V Để làm rõ những tố cáo của những người này, phóng viên đã nhiều lần tìm cách nhưng vẫn không liên lạc được với chủ phường hụi.



Trên thực tế, đây không phải là mánh khóe mới. Chỉ mới cách đây hơn 1 tháng, Công an TP. Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương Thúy (37 tuổi, trú tại khối 2, phường Trường Thi), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” . Trước khi bị bắt, Thúy cũng là chủ một đường dây phường, hụi online quy mô lớn.

Trong quá trình hoạt động, Thúy bị cáo buộc đã dùng các tài khoản ảo do mình lập nên để đấu giá mở bát phường. Sau vài lần đấu, khi các tài khoản ảo của Thúy thắng trong nhiều lần mở bát phường, cô ta tuyên bố bể phường để chiếm đoạt tài sản.

Điển hình như ngày 8/8, Thúy mở bát phường gồm 12 suất, các phường viên tham gia qua nhóm chát Facebook để trao đổi và đấu giá mở bát phường. Trong 12 suất tham gia, có 2 suất là tài khoản ảo do Thúy lập nên. Thúy sau đó tiến hành các đợt đấu giá mở bát phường với số tiền 100 triệu đồng/suất đấu. Trước khi đấu phường, mỗi người chơi phải nộp cho Thúy số tiền 2 suất đấu đầu tương ứng 200 triệu đồng. Do Thúy là chủ phường nên sẽ được nhận suất phường đầu tiên số tiền 1,1 tỷ đồng mà không phải đấu phường. Sau đó, Thúy tổ chức đấu phường cho những người tham gia chơi để thu tiền lãi. Người nào đấu với lãi suất cao nhất thì được nhận phường nhưng phải trả tiền lãi cho người đấu không trúng.

Thúy sau đó tổ chức đấu phường lấy suất thứ 2 trong nhóm trò chuyện Facebook. Tại suất này, tài khoản ảo “Khánh Linh” do Thúy lập ra đã “thắng” với số tiền lãi cao nhất là gần 7,5 triệu đồng và được lấy số tiền 1,2 tỷ đồng. “Khánh Linh” phải trả lãi cho 11 suất còn lại với số tiền gần 7,5 triệu đồng/ suất. Như vậy, lần đấu thứ 2 này “Khánh Linh” được nhận 1.118.050.000 đồng.

3 ngày sau, ngày 11/8, Thúy tổ chức đấu phường lấy suất thứ 3. Mỗi người tham gia phải nộp cho Thúy 92.550.000 đồng. Riêng tài khoản “Khánh Linh” do đã được nhận suất 2 nên vẫn phải đóng đủ 100.000.000 đồng mà không được hưởng tiền lãi của các lần đấu tiếp theo. Tại lần đấu này, tài khoản ảo “Moon Đinh” do Thúy lập đã “thắng” với số tiền lãi cao nhất là 4.000.000 đồng và được lấy suất 3 là: 1.200.000.000đ - (4.000.000đ x 10) = 1.160.000.000 đồng. Đến ngày 14/8/2021, Thúy tổ chức đấu phường lấy suất 4. Mỗi người tham gia phải nộp cho Thúy 96.000.000 đồng. Riêng tài khoản “Khánh Linh” và “Moon Định” do đã được nhận các suất tiền phường trước đó nên vẫn phải đóng đủ số tiền 100.000.000 đồng mà không được hưởng tiền lãi của các lần đấu tiếp theo. Tại suất này, tài khoản “Thu Hương Nguyễn” đấu với số tiền lãi cao nhất là 4.750.000 đồng và được lấy suất thứ 4 là: 1.200.000.000đ - (4.750.000đ x 9) = 1.157.250.000 đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Thúy tổ chức thêm 3 lần đấu giá mở bát phường nữa. Đến ngày 24/8 thì tuyên bố “bể phường” và không tổ chức đấu phường cho những người tham gia chưa được nhận tiền phường. Chỉ trong 1 bát phường này, Thúy đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của các phường viên. Trong khi đó, kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2018 đến thời điểm bị bắt, Thúy tham gia hàng trăm bát phường với cách thức lừa đảo tương tự...