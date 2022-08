Làm bật lên mầm xanh trên đất hoang

(Baonghean.vn) - Với mong muốn có thêm những ca khúc hay về quê hương, mới đây lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã mời Đoàn nhạc sĩ thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đi thực tế sáng tác ở một số địa điểm trong tỉnh. Với các nhạc sĩ, đây là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa và công chúng yêu âm nhạc có thể sẽ được thưởng thức những ca khúc tươi mới đậm dấu ấn đất và người Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Nhận nhiệm vụ từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An, trong 7 năm qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã toàn tâm, toàn lực giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng phát triển chuyên môn kỹ thuật, nâng cao trình độ tay nghề.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

(Baonghean.vn) - Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Nghệ An đốc thúc và yêu cầu ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Rằm tháng Bảy hướng về tổ tiên, nguồn cội… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 12/8.

(Baonghean.vn) - Chiều 12/8, Đoàn giám sát do Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đến 5h30phút sáng ngày 12/8, Công an huyện Quỳ Châu đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truy bắt thành công đối tượng vừa gây ra vụ án mạng làm 2 người chết, 2 người bị thương tại địa bàn vào rạng cùng ngày…