Làm chủ lệnh mount Linux: Bí quyết quản lý thiết bị lưu trữ Khám phá sức mạnh của lệnh mount và umount để quản lý mọi thiết bị lưu trữ trên Linux, từ ổ cứng, file ISO cho đến các chia sẻ mạng Samba một cách chuyên nghiệp.

Kiến trúc hệ thống tệp thống nhất của Linux

Khác với Windows sử dụng các ký tự riêng biệt như C: hay D: cho mỗi ổ đĩa, các hệ điều hành dựa trên Unix như Linux và macOS quản lý tất cả trong một cây thư mục duy nhất. Khi một thiết bị lưu trữ được kết nối, hệ thống tệp của nó sẽ được "gắn" (mount) vào một thư mục trên cây thư mục chung này, gọi là "điểm gắn kết" (mount point), khiến nó trở thành một phần của hệ thống tệp thống nhất.

Trong nhiều trường hợp, quá trình này diễn ra tự động. Tuy nhiên, việc gắn kết thủ công thông qua giao diện dòng lệnh mang lại khả năng kiểm soát toàn diện cho người quản trị, cho phép tùy chỉnh các tham số quan trọng như điểm gắn kết, quyền đọc/ghi và nhiều tùy chọn nâng cao khác. Các lệnh mount, umount và remount chính là bộ công cụ cốt lõi cho tác vụ này.

Các thao tác cơ bản với thiết bị lưu trữ

Để bắt đầu, việc kiểm tra trạng thái hiện tại của các hệ thống tệp là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Linux cung cấp nhiều công cụ để thực hiện việc này một cách hiệu quả.

Liệt kê các hệ thống tệp đang hoạt động

Cách đơn giản nhất để xem tất cả các hệ thống tệp đã được gắn là sử dụng lệnh mount không kèm theo tùy chọn. Tuy nhiên, kết quả trả về có thể rất dài và khó đọc.

cach gan va ngat ket noi cac thiet bi luu tru tu giao dien dong lenh

Để lọc kết quả, bạn có thể sử dụng tùy chọn -t (type) để chỉ định loại hệ thống tệp cần hiển thị, ví dụ như ext4 hoặc tmpfs .

mount -t ext4

Một công cụ hữu ích khác là lệnh df (disk free). Để tránh hiển thị các hệ thống tệp ảo không cần thiết (ví dụ như squashfs của các ứng dụng Snap), hãy dùng tùy chọn -x (exclude).

df -x squashfs

Lệnh này cung cấp một cái nhìn tổng quan, dễ đọc về dung lượng, không gian đã sử dụng, còn trống và điểm gắn kết của từng thiết bị.

Ngắt kết nối thiết bị một cách an toàn

Để ngắt kết nối một hệ thống tệp, hãy sử dụng lệnh umount (lưu ý không có chữ 'n'). Bạn cần cung cấp điểm gắn kết hoặc tên thiết bị làm tham số.

sudo umount /mnt

Nếu không có thông báo lỗi nào xuất hiện, điều đó có nghĩa là quá trình ngắt kết nối đã thành công.

Xử lý các loại thiết bị lưu trữ đặc biệt

Lệnh mount không chỉ giới hạn ở các ổ đĩa vật lý. Nó còn có thể xử lý các loại thiết bị ảo và kết nối mạng một cách linh hoạt.

Gắn và truy cập file ảnh ISO

Bạn có thể truy cập nội dung của một tệp ảnh ISO mà không cần ghi ra đĩa bằng cách gắn nó như một hệ thống tệp thông thường. Điều này yêu cầu tùy chọn -o loop để sử dụng một thiết bị vòng lặp (loop device), cho phép một tệp được coi như một thiết bị lưu trữ vật lý.

sudo mount -t iso9660 -o loop TenFile.iso /mnt

Sau khi gắn, bạn có thể duyệt các tệp và thư mục bên trong ảnh ISO tại điểm gắn kết /mnt . Lưu ý rằng các tệp ISO luôn được gắn ở chế độ chỉ đọc.

cach gan va ngat ket noi cac thiet bi luu tru tu giao dien dong lenh

Kết nối với chia sẻ mạng Samba

Để tích hợp các chia sẻ mạng từ máy chủ Windows hoặc Samba vào hệ thống tệp Linux, bạn cần cài đặt gói cifs-utils . Sau đó, sử dụng lệnh mount với loại hệ thống tệp là cifs .

sudo apt-get install cifs-utils

Lệnh gắn kết sẽ có dạng như sau, yêu cầu thông tin về địa chỉ IP, tên chia sẻ, điểm gắn kết và tệp chứa thông tin xác thực để bảo mật.

sudo mount -t cifs -o credentials=/path/to/creds,uid=1000,gid=1000 //SERVER_IP/ShareName /media/NAS

Tạo và sử dụng hệ thống tệp ảo

Linux cho phép tạo một tệp tin rỗng, định dạng nó với một hệ thống tệp (như ext4), và sau đó gắn tệp đó như một ổ đĩa ảo. Đây là một kỹ thuật hữu ích cho việc thử nghiệm hoặc tạo không gian lưu trữ được mã hóa.

Đầu tiên, tạo một tệp tin với kích thước mong muốn bằng lệnh dd :

dd if=/dev/zero of=./virtual_disk.img bs=1G count=1

Tiếp theo, tạo hệ thống tệp ext4 bên trong tệp ảnh vừa tạo bằng mkfs :

mkfs -t ext4 ./virtual_disk.img

Cuối cùng, gắn nó vào một điểm gắn kết:

sudo mount ./virtual_disk.img /media/virtual

Các kỹ thuật quản lý nâng cao

Ngoài các thao tác cơ bản, lệnh mount còn cung cấp nhiều tùy chọn nâng cao giúp quản lý hệ thống một cách linh hoạt hơn.

Gắn lại hệ thống tệp với tùy chọn mới (remount)

Bạn có thể thay đổi các tùy chọn của một hệ thống tệp đã được gắn mà không cần phải ngắt kết nối và gắn lại. Thao tác này thường được sử dụng để chuyển từ chế độ chỉ đọc (read-only) sang đọc-ghi (read-write) và ngược lại.

sudo mount -o remount,rw /mnt

Lệnh trên sẽ gắn lại hệ thống tệp tại /mnt với quyền đọc-ghi.

Sử dụng tùy chọn 'lazy' để ngắt kết nối an toàn

Khi một hệ thống tệp đang được sử dụng bởi một tiến trình, lệnh umount sẽ thất bại. Để giải quyết vấn đề này, tùy chọn -l (lazy) sẽ yêu cầu hệ thống tự động ngắt kết nối ngay khi thiết bị không còn được sử dụng, thay vì báo lỗi ngay lập tức.

sudo umount -l /dev/sdb

Liên kết (bind) một điểm gắn kết

Tính năng liên kết cho phép bạn "nhân bản" một điểm gắn kết tới một thư mục khác. Điều này có nghĩa là nội dung của thiết bị sẽ có thể truy cập được từ cả hai vị trí, rất hữu ích để tạo lối tắt hoặc sắp xếp lại cấu trúc thư mục mà không cần di chuyển dữ liệu.