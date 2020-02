Làm giả phiếu xét nghiệm nCoV, 5 học sinh bị công an triệu tập

Chiều tối 5/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã triệu tập 5 học sinh có liên quan trong vụ làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm một trường hợp dương tính với nCov rồi đưa lên mạng, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh chụp lại phiếu trả lời kết quả xét nghiệm dương tính virus Corona của một bệnh nhân tên Nguyễn Hoàng Anh, 15 tuổi do Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thực hiện vào ngày 3/2.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Phòng PA03, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP. Đà Lạt tiến hành điều tra, làm rõ và nhanh chóng xác định hình ảnh về phiếu trả lời kết quả xét nghiệm giả này được đăng tải trên bảng tin của tài khoản Facebook cá nhân T.V.H., do V.H (học sinh lớp 11 tại TP. Đà Lạt) lập, quản lý và sử dụng.

Các học sinh bị công an triệu tập lên làm việc.

Tại cơ quan công an, V.H khai nhận nguồn gốc hình ảnh này được chia sẻ từ một thành viên khác trong nhóm Facebook mà V.H tham gia. Tiếp đó, cơ quan công an triệu tập thêm 4 trường hợp khác cũng là học sinh của các trường THPT trên địa bàn TP. Đà Lạt vì có hành vi chia sẻ hình ảnh phiếu xét nghiệm giả này cho các nhóm trò chuyện và bạn bè trên Facebook.

Kết quả, cơ quan công an đã xác định nguồn gốc hình ảnh về phiếu xét nghiệm giả nói trên là do H.A (học sinh lớp 10 tại TP. Đà Lạt) làm ra và phát tán trên mạng xã hội.

Hiện Phòng PA03, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan đến vụ việc, đồng thời khẩn trương thu thập các tài liệu, chứng cứ để xử lý theo các quy định của pháp luật.